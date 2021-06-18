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壽險搶買 10年債標售結果優於預期

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

銀行資金充裕，加上壽險搶買，10年債標售買氣熱。中央銀行今（18）日標售10年期公債300億元，得標利率落於0.435%，低於市場預期的0.45%，加上投標倍數高達3.06倍，創2年3個月新高，顯示金融機構仍有補券需求，對於今日10年債標售結果，銀行財務主管認為可中性偏多看待。

與5月發行的同年期公債相較，本次10年債標售，上漲3.5個基本點（1個基本點等於0.01個百分點）；與過去發行的同年期公債相較，今日得標利率0.435%，創下近一年新高。

銀行財務主管分析，觀察投標倍數高達3.06倍，顯示市場仍有大量資金需要去化，使交易商願意積極參與標購。觀察各交易商的得標比重，公債部位的分散度不錯，且得標利率低於市場預期，因此，市長並沒有空單停損壓力，在此情況下，交易商將試圖把債券利率往下帶，因此，今日標售結果應屬中性偏多格局，對於近期的債市也具穩定效果。

銀行主管還說，「即便債券利率下檔空間不大，但10年債殖利率確實有往0.4%大關測試的機會（註：債券殖利率下跌等於價格上漲）。」不過，近期缺乏操作題材，台債未來走勢，仍深受美債走勢牽動。

央行統計顯示，本期10年債標售，證券業拿下43.64%，銀行得標35.02%，保險與票券業也分別抱回16.67%與4.67%。

券商主管分析，相較於先前2年債與20年債標售冷颼颼，今日登場的10年債標售結果優於預期，關鍵是壽險資金積極參與，顯示銀行與壽險都有補券需求。

美國聯準會釋出鷹派訊息，一度促使美債殖利率彈升，按理說，對台債走勢為一大利空，但券商主管認為，美國就算要升息，也不會是立即發生的事，且國內疫情嚴峻，貨幣政策維持寬鬆基調，台債殖利率大幅上修的時間，還沒那麼快來到。

公債 殖利率

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