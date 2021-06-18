國泰世華銀宣布21日起 全台165家分行縮短開戶時間

新冠疫情擴散，零接觸生活成為新常態，為保障客戶與員工安全、降低面對面接觸風險，國泰世華銀行今（18）日宣布，自6月21日起至第三級以上警戒尚未解除期間，彈性調整全台分行受理一般實體帳戶開戶時段，調整後為每日上午9：00~10：30受理未成年人、外籍人士或需要實體存摺的民眾辦理開戶，業務分流提供客戶與行員安全的服務環境。據國泰世華官網顯示，國泰世華銀行目前共有165家國內分行，行員人數將近9000人之多。

國泰世華銀行說，自第三級以上疫情警戒期間，除了分行人力降載，管控入行人數流量，亦針對多數需臨櫃或面對面辦理的金融服務開放運用數位、自動化設備等方式進行。據國泰世華銀行統計，今年5月透過國泰世華網路銀行App申辦數位帳戶的民眾，相較4月大幅成長近一倍，顯示疫情下選擇線上完成開戶的民眾正快速增加。隨著民眾逐步習慣開立數位帳戶等線上金融服務，若為帳戶升等之必要驗身或認證才需到實體分行。

國泰世華銀行表示，現階段線上申辦的數位存款帳戶已經能滿足大部分存、提、轉、匯功能，甚至是投資理財的需求。有開戶需求的民眾，只需透過網銀App，約5分鐘便可開立滿足基本需求的第3類基礎數位帳戶，若需要較高額的轉帳額度、或想做為撥貸帳戶的民眾，才需進一步申請第1類完整數位帳戶（等同於臨櫃開戶的等級），對此國泰世華建議，民眾可先在家裡或是來分行的途中完成第3類帳戶的申請，再至分行臨櫃花費約10分鐘的時間核驗身分，便可快速升等至第1類帳戶。相較於原本臨櫃開立一般實體帳戶至少需20分鐘的時間，大幅減少於分行內等候作業的時間，也降低群聚染疫之風險。

此外，對於具有自然人憑證的客戶。國泰世華銀行也表示，也可直接搭配網銀App的視訊客服功能，於線上直接開立第1類完整數位帳戶。國泰世華表示，民眾開戶的需求多元，部分民眾是為做資金管理與分流，建議如有加開帳戶需求，可善用近期上線的網銀App「子帳戶」功能，透過線上設定，只需30秒即可完成加開帳戶的動作，無需再至分行，避免外出並省去臨櫃等候時間。若因特殊需求，如替未成年子女或外籍人士開戶等，則建議於9：00~10：30受理時間至分行辦理。