法巴調查：疫情影響 僅8%台灣人認為保險保障足夠

法國巴黎保險發布「2021疫情之下-全球保障型保險消費者調查報告」，最新調查顯示，僅有8%的台灣消費者認為自己有足夠的保險保障，比率只有亞洲的一半；而有八成的台灣民眾表示，擔心因為重大疾病而無法償還貸款，且有八成六的台灣民眾認為，最擔心突發疾病的發生，顯示台灣消費者對於疾病、醫療有著高度的隱憂，突顯保障型商品需求殷切。

法國巴黎保險台灣區總經理丘舒盈表示，法國巴黎保險作為銀行保險合作夥伴及信用保障保險的全球領導者，不斷進行研究調查並長期觀察及關注全球保險的消費行為與模式的變化。這份調查報告為法國巴黎保險重要的資產，也突顯法巴在市場上的領先地位。

丘舒盈指出，透過這份調查結果，相信對未來保險商品的設計開發、消費者的行為與需求，都有舉足輕重的參考價值，而該調查報告除了證明法國巴黎保險對於信用保障保險的重視與承諾，也彰顯台灣法國巴黎保險以提供消費者更好的服務及體驗為宗旨。

根據法巴的調查，台灣受訪者的保障和保險行為，有五大發現：

一、受到疫情影響，僅有 8% 台灣受訪者認為自己擁有足夠的保障。 2020年受到疫情的衝擊，全球受訪者對於自身保障的風險意識開始提高，並開始審視自己所擁有的保險保障。 調查中顯示，台灣受訪者認為遭受意外事故時擁有「非常好的保障」僅有8%，比率僅亞洲地區的一半（16%），也低於全球平均 （13%），顯示台灣民眾對於保障不足的需求急需被滿足。 二、疫情橫掃全球，83% 的台灣受訪者在意醫療保障及重大疾病相關保障。 受到新冠肺炎影響，調查顯示，台灣高達 83% 的受訪者對於慢性疾病及意外事故感到擔憂，其次為重大疾病（80%）。 相較於2019年法國巴黎保險的調查，慢性疾病從77%爬升至83%，重大疾病也從74%上升至80%，顯示台灣受訪者在歷經疫情影響，在意的是醫療保障及重大疾病的相關保障。 三、台灣受訪者認為，需要加強的保障依序為 ： 永久性殘疾、重大疾病、住院治療。 調查顯示，疫情衝擊之下，49%的台灣受訪者認為，需要更完善的保障為永久性殘疾，其次緊接著為重大疾病（48%）及住院治療（45%），相較2019年的調查，永久性殘疾及重大疾病皆呈現上升趨勢，顯示台灣消費者對保障型商品的需求迫切。 亞洲地區也隨著疫情的影響，重大疾病 的需求從2019年的37%上升至45%，住院治療的需求則從36%上升至40%。 全球受訪者對於重大疾病的需求，從41%爬升到49%。從以上資料顯示，在疫情包圍之下，疾病、醫療支出的保障為全球消費者普遍的需求。 四﹑疫情影響之下，80% 的台灣受訪者擔心因重大疾病而無法償還貸款。 台灣受訪者表示，願意貸款購買房子的比率，從2019年的 79% 降至 62% ；貸款創業的比率也從60%下修至 49% ；貸款購買車子的比例則從 61% 降至 46% ，顯見疫情的影響甚鉅。 80%的台灣受訪者認為無法償還貸款的主因為重大疾病，再度證明保障型商品在整體大環境受疫情影響下更能突顯其重要性。 五、逾六成台灣受訪者聽過信用保障保險，但實際投保率下修至只有二成 。 調查顯示，信用保障保險雖然有逾六成的民眾知道，但實際付諸行動進行投保的台灣消費者卻只有 20%，比率略高於亞洲（18%）及全球（18%）。

但該數據與 2019 年的調查相比，台灣受訪者的投保率從29%下修至20%，也表示信用保障保險的認知性雖高，但實際上透過信用保障保險，例如利用房貸壽險轉嫁風險的比率仍然很低，尤其在疫情的摧殘之下，造成的落差更為巨大。