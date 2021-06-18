該買疫苗險？先釐清兩盲點、四關鍵 讓保險效益最大化

全台針對年長者施打新冠肺炎疫苗，但目前已有12位長者注射疫苗後猝死。對此，台灣《保險法》權威、北宇管顧總經理劉北元表示，一般民眾在規劃疫苗險前，應釐清「疫苗險的理賠標準」，以及「自身醫療險保障是否足夠」兩大盲點，並評估四大關鍵，確認有需求再投保，才能發揮效益。

劉北元指出，從投保目的來說，會想為自己規劃疫苗險，是為了轉嫁疫苗施打後出現不良事件，因而會發生的損失。這種損失一個是工作收入損失，另一個則是醫療費用支出。

關鍵一：必須住院才能獲得疫苗險理賠

尤其是面對近期因疫苗注射而猝死的案例頻傳，民眾難免會急著想要購買疫苗險，來為自己增加保障，但是，許多人卻忘了思考自己是否需要購買疫苗險？

劉北元表示，目前市面上疫苗險的理賠項目，多數都從住院開始提供，也就是說，若不是嚴重到需要住院，疫苗險是不會被啟動的。

他表示，根據《天下雜誌》報導，英國溫頓風險中心（winton centre for risk and evidence communication）所做的分析比較，截至四月底的英國臨床資料，60-69歲的人，施打AZ疫苗產生血栓的機率是百萬分之8，而在低暴露情況中，死於新冠肺炎的機率是百萬分之141，死於交通意外的機率是百萬分之23，被雷打到的機率則是百萬分之1。

因此，施打AZ疫苗產生血栓的機率，大約比被雷打到的機率略高一些；但比死於交通意外低，劉北元提醒，到底該不該投保疫苗險？想要投保疫苗險的人，可從上述各種情境的發生機率，加以評估。

關鍵二：是否提供工作收入損失補償，要看清楚

其次，因為疫苗不良事件可能導致工作收入損失，但大多數的疫苗險並未將其納入理賠範圍，若是非常重視工作收入的人，想投保疫苗險前，應問清楚保單的承保範圍是否以住院為理賠的要件？以及是否有涵蓋工作收入損失？

關鍵三：必須投保疫苗險？先看有無醫療險

劉北元指出，從保障內容來說，疫苗險的理賠項目大致上有住院日額、慰問金、加護病房增額給付及喪葬費用。

而住院日額項目，對於平日就已經相當重視醫療險的人來看，似乎並無絕對的必要性，因為一般醫療險的保障在被保險人出現疫苗不良事件時，也會被啟動，因此，只有尚未購買醫療險、或是保障額度偏低的人，才真正需要考慮投保疫苗險。

值得注意的是，劉北元於五月底即已提及注射疫苗出現不良反應時，依據法院判決，可望申請意外險理賠，引起各界關注後，金管會保險局長施瓊華也於17日表示：注射疫苗出現不良反應死亡時，保險公司應該理賠。

但是，意外險真的可以完全取代疫苗險嗎？兩者的優勢與缺點又在哪裡？

關鍵四：想拿疫苗險v.S意外險理賠？舉證責任差很大

劉北元對此表示，一旦注射疫苗後發生不良反應，疫苗險與意外險是否啟動理賠的最大差別，就在兩者對被保險人（或受益人）的舉證，要求不同。

由於疫苗險的承保事故為「接種疫苗不良事件」，根據福部疾病管制署網站內容，疫苗接種後「不良事件」指的是注射疫苗後，發生任何對健康造成負面影響的事件，這些事件，有時序相關（接種「後」發生），但不一定存在著因果關聯性。

從衛福部上述說明可知，疫苗險的承保條件從法律角度來看較寬鬆，不需接種者去證明自己發生的不良症狀、跟疫苗注射有相當因果關係。

反之，若是在注射疫苗後死亡，要申請意外險理賠，依目前法院實務做法，恐怕就要受益人證明被保險人的死亡與疫苗的注射有因果關係，是死亡的主力近因。

劉北元強調，這種證明的責任，不僅僅是疫苗險不良事件中，時間順序上的說明，而是要有科學上的論證基礎，因此受益人負擔的舉證責任異常沉重。未來，若沒有官方出面協助疫苗不良反應因果關係的認定，或是法官依法減輕受益人的舉證責任，對於意外險的被保險人（或受益人）而言，恐怕會是一場曠日費時的訴訟。