新台幣早盤貶值2.6分 一度觸及27.791元

新台幣今（18）日早盤以27.76元兌1美元，升值0.5分開出；台股早盤17,384.74點開低，下跌5.87點，新台幣早盤一度觸及27.791元兌1美元，貶值2.6分。

美股周四漲跌互見，道瓊工業指數收跌210.22點，跌幅0.62%，收33,823.45點；標普500指數下跌1.84點，跌幅0.04%，收4,221.86點；那斯達克指數上漲121.67點，漲幅0.87%，以14,161.35點作收；費城半導體指數收漲0.96%，收3,231.71點。

台股今日開低震盪，新台幣早盤以升值開出後轉為貶值，早盤高點為開盤的27.76元兌1美元，低點則是觸及27.791元兌1美元，貶值2.6分。