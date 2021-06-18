櫃買中心：正德、亞信等今起預收款券並管制撮合

櫃買中心公告，正德（2641）、亞信（3169）及長榮四轉換公司債（26034）自今(18)日起預收款券並管制撮合作業。

櫃買中心表示，正德海運（2641）、亞信電子（3169）及長榮海運國內第四次無擔保轉換公司債（26034）因連續3個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，自6月18日起10個營業日(6月18日至7月1日，如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)改以人工管制的撮合終端機執行撮合作業(約每5分鐘撮合一次)。

櫃買中心表示，各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託買賣，向該投資人收取全部的買進價金或賣出證券。信用交易部分，則收足融資自備款或融券保證金。但信用交易了結及違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

櫃買中心說，長榮海運(2603)因最近10個營業日內有6個營業日經臺灣證券交易所公布注意交易資訊，依櫃買中心櫃檯買賣公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第六條規定，對長榮海運國內第四次無擔保轉換公司債自6月18日起10個營業日(6月18日至7月1日，如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)改以人工管制的撮合終端機執行撮合作業(約每5分鐘撮合一次)。