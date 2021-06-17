疫情燒 遠東銀行為全體員工投保防疫險

金融業從業人員確診新冠肺炎人數超過90人，遠東銀行（2845）除持續配送同仁個人口罩、防護面罩等防疫物資外，上週也在既有的員工團體醫療保險外，另為同仁加保「法定傳染病健康保險」，保障內容包括確診關懷保險金、隔離費用保險金、住院日額保險金及加護病房醫療保險金，為員工建構安心的防護網，其中確診員工如因醫院滿載而被轉往防疫旅館或集中檢疫所，視同住院，亦可領取雙重日額保險金(含原團體醫療保險)。

因應疫情升級，遠東銀行除推出挺醫護優利定存及配合政策提供個人及企業的紓困貸款外，並持續強化防疫措施，包括會議採視訊方式進行、啟動異地備援、居家辦公及彈性分流上下班等人員分流機制，持續視疫情發展，滾動式調整各項防疫及同仁保護措施，期與國人及全體員工攜手度過此波嚴峻疫情。