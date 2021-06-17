快訊

獨／72歲甄珍考慮在香港接種疫苗 先看身體狀況

長者打AZ疫苗後猝死原因待釐清 專家：打完後48小時家屬要注意

楊金龍看聯準會決議 新台幣強升態勢恐受壓抑

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

聯準會FOMC會議釋出鷹派訊息，「最強亞幣」新台幣升勢恐難以延續。對於聯準會可能提早升息，是否會影響新台幣匯率走勢，中央銀行總裁楊金龍今（17）日分析，「美元如果走強，新台幣匯率就算強，資金也會流出、美元需求會增加，因此，美元走強，新台幣匯率走勢就會受到壓抑。」

聯準會利率點狀圖顯示，更多官員預期升息時間將提早，也意味著Fed更接近縮減量化寬鬆（QE）措施，透露鷹派訊息；對此，楊金龍解讀，聯準會會提前至2023年底前升息，且不只升息一次、大概會有兩次升息機會，美國升息腳步提前消息一出，美國10年期公債利率隨即彈升反應。

對於台灣是否會跟進美國升息腳步，楊金龍說，與美國相比，台灣通膨率很溫和，是否調升利率，還要看國際與國內經濟金融情況而定。

至於美國提前升息，是否代表美元將轉強、強勢新台幣匯率可能告終？楊金龍分析，回顧今年3月，美國經濟數據好轉加上通膨升溫，美國10年債利率彈升至1.75%，當時美元轉強，使新台幣匯率回貶至28.6字頭價位；不過，聯準會主席鮑爾與財政部長葉倫出面重申，通膨只是短暫現象，市場被安撫了，10年債利率回跌，最低至1.4%附近，新台幣匯率也重返升值之路。

楊金龍呼籲，美國貨幣政策動向對全球金融市場動見觀瞻，美國若調升利率，一定會影響到資金移動與全球股匯市表現，投資人務必要留意股匯市波動；不過，利率位處低檔，就算到明年，預料利率調升的幅度仍有限，對企業的生產，不至於有顯著的影響。

楊金龍提醒，主要央行如提早政策轉向，恐導致全球金融市場震盪；美國強勁的經濟表現對比經濟仍受疫情衝擊的新興經濟體，令各界擔心若Fed政策提早轉向致全球金融情勢急遽緊縮，恐重演2013年國際資金撤離新興市場的「縮減恐慌」(taper tantrum)，不僅將造成國際金融市場震盪，更將進一步打擊新興經濟體。

美國升息 新台幣 台幣匯率

延伸閱讀

價值平衡當核心 掌三主題波動中擁抱契機

央行利率「連五凍」 上修今年經濟成長率至5.08%

聯準會釋鷹派訊息 新台幣貶值7.4分收27.765元連三貶

美國熱門航點「直飛懶人包」來了！親民票價有門道

相關新聞

堂堂央行搞「內外帳」？ 央行澄清：符合規定

央行今天召開理監事會，罕見針對三位央行理事等合著的「致富的特權：二十年來我們為央行政策付出的代價」一書部分內容提出澄清。...

央行這個神祕數字 暗示國內疫情的發展

國內疫情嚴峻，中央銀行仍樂觀看待今年經濟成長、保「5」沒問題。央行今（17）日召開第2季理監事會，利率「連五凍」、維持在...

打疫苗致死意外險賠不賠？保險局長：要賠

國內已出現逾10起疑似因疫苗接種後身故的案例，施打疫苗後猝逝，意外險賠不賠引起諸多討論。保險局局長施瓊華受訪表示，如果被...

歐爸來了！金管會核准首家韓國銀行來台設分行

台韓貿易愈趨密切，金融業提供實體產業服務，首家韓國銀行來台設立分行。銀行局主秘童政彰今（17）日說，歐爸來了！金管會今（...

保單借款紓困提前在7月上路 利率比紓困貸款低、最高10萬元

國內疫情嚴峻，除勞工紓困貸款外，金管會今表示，保單借款紓困將提前在7月上路，預估7月將有8家保險公司先行推出，借款利率1...

聯準會釋鷹派訊息 新台幣貶值7.4分收27.765元連三貶

美國聯準會（Fed）釋出鷹派訊息激勵美元大漲，主要貨幣對美元應聲走貶，新台幣匯率今（17）日貶值7.4分，以27.765...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。