楊金龍看聯準會決議 新台幣強升態勢恐受壓抑

聯準會FOMC會議釋出鷹派訊息，「最強亞幣」新台幣升勢恐難以延續。對於聯準會可能提早升息，是否會影響新台幣匯率走勢，中央銀行總裁楊金龍今（17）日分析，「美元如果走強，新台幣匯率就算強，資金也會流出、美元需求會增加，因此，美元走強，新台幣匯率走勢就會受到壓抑。」

聯準會利率點狀圖顯示，更多官員預期升息時間將提早，也意味著Fed更接近縮減量化寬鬆（QE）措施，透露鷹派訊息；對此，楊金龍解讀，聯準會會提前至2023年底前升息，且不只升息一次、大概會有兩次升息機會，美國升息腳步提前消息一出，美國10年期公債利率隨即彈升反應。

對於台灣是否會跟進美國升息腳步，楊金龍說，與美國相比，台灣通膨率很溫和，是否調升利率，還要看國際與國內經濟金融情況而定。

至於美國提前升息，是否代表美元將轉強、強勢新台幣匯率可能告終？楊金龍分析，回顧今年3月，美國經濟數據好轉加上通膨升溫，美國10年債利率彈升至1.75%，當時美元轉強，使新台幣匯率回貶至28.6字頭價位；不過，聯準會主席鮑爾與財政部長葉倫出面重申，通膨只是短暫現象，市場被安撫了，10年債利率回跌，最低至1.4%附近，新台幣匯率也重返升值之路。

楊金龍呼籲，美國貨幣政策動向對全球金融市場動見觀瞻，美國若調升利率，一定會影響到資金移動與全球股匯市表現，投資人務必要留意股匯市波動；不過，利率位處低檔，就算到明年，預料利率調升的幅度仍有限，對企業的生產，不至於有顯著的影響。

楊金龍提醒，主要央行如提早政策轉向，恐導致全球金融市場震盪；美國強勁的經濟表現對比經濟仍受疫情衝擊的新興經濟體，令各界擔心若Fed政策提早轉向致全球金融情勢急遽緊縮，恐重演2013年國際資金撤離新興市場的「縮減恐慌」(taper tantrum)，不僅將造成國際金融市場震盪，更將進一步打擊新興經濟體。