央行這個神祕數字 暗示國內疫情的發展

國內疫情嚴峻，中央銀行仍樂觀看待今年經濟成長、保「5」沒問題。央行今（17）日召開第2季理監事會，利率「連五凍」、維持在1.125%的歷史低點，符合市場預期；央行總裁楊金龍在會後記者會上宣布，上修今年經濟成長率至5.08%，消費者物價指數（CPI）年增率為1.6%，低於2%警戒線。

央行在3月的首季理監事會議上預估今年經濟成長為4.53%，今日上修至5.08%，調整幅度高達0.55個百分點。

楊金龍指出，受到新冠肺炎疫情蔓延影響，今年下半年的經濟成長率將低於上半年，今年第1季GDP高達8.92%，央行估計第2季為6.21%，景氣於第3季落底、預估為2.7%，不過民間消費遞延回補效應可望於第4季發酵，經濟成長率將回升至3.02%。

銀行主管說，以數據研判，央行預期疫情將於第3季緩和，第4季國內會有「報復性消費」。

在國內物價部分，5月通膨率高達2.48%、連二月漲破2%警戒線，對此，楊金龍表示，雖然5月通膨率較高，但今年前五月通膨率只有1.39%，主要是國際油價上漲，帶動國內運輸費用、機票價格漲價，但通膨在第2季達到最高點，之後會慢慢下跌，全年通膨展望依舊溫和。

楊金龍強調，今年全球經濟展望仍面臨疫情反覆、病毒變異，及各地疫苗接種進度不一等不確定性，加上全球資產價格居高，及全球債務規模龐大等金融脆弱性，主要央行未來政策走向及美中關係變化與氣候變遷風險，均為影響全球經濟金融前景的變數。

楊金龍指出，除國內疫情發展將影響今年經濟成長力道外，氣候變遷加劇引發缺水與供電吃緊問題，恐影響正常經濟活動，增添國內經濟前景的不確定性。