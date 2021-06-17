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打疫苗致死意外險賠不賠？保險局長這麼說

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打疫苗致死意外險賠不賠？保險局長：要賠

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
保險局局長施瓊華今表示施打疫苗直接導致死亡就算是意外。打疫苗示意圖。 報系資料照
保險局局長施瓊華今表示施打疫苗直接導致死亡就算是意外。打疫苗示意圖。 報系資料照

國內已出現逾10起疑似因疫苗接種後身故的案例，施打疫苗後猝逝，意外險賠不賠引起諸多討論。保險局局長施瓊華受訪表示，如果被保險人本來就是健康體，或是就算其過去有慢性病史但現在控制良好，死因如果是疫苗注射導致，就可視為是「意外」，意外險與疫苗險就應該要理賠

施瓊華說明，要不要賠可用三種情形來解釋：第一，如果被保險人本身是健康體，疫苗注射是導致死亡的主因、沒有疾病的原因，就是單純打疫苗後死亡，就要算是意外，意外險與疫苗險就要理賠。

第二，如果被保險人原來有慢性病史，但是控制良好，在疫苗注射後導致住院或死亡，而醫生在診斷過程中判斷是因疫苗引起，意外險與疫苗險也要理賠，「不能因為以前有慢性病史，就直接把死因歸為是疾病」。

第三，如果被保險人有慢性病，現在也因為此慢性病在積極治療與住院中，就要個案認定，認定上要看死因的「主力近因」，看引發死亡的主要原因是疾病還是打疫苗，如果是打疫苗，疫苗險與意外險也要賠。

施瓊華強調，個案認定關鍵要看「死亡證明書」，看醫生病理怎麼寫，如果是直接寫疫苗注射引發死亡，當然疫苗險與意外險就應該要直接理賠；但如果不是，保險公司也要釐清主要導致身故的原因，有些個案死亡原因可能是眾多混在一起的，就要看「主力近因」認定。

保險局目前已核准4家產險公司推出4張疫苗險。據保險局統計，截至昨天為止，4張疫苗險承保件數達56.2萬件、保費收入達1.61億元，比起5月底各成長逾8成、4倍，目前僅2件理賠、理賠金額1.1萬元。

針對施打疫苗後導致的身故，到底算不算意外險理賠爭議，保險局局長施瓊華今表示施打疫苗直接導致死亡就算是意外。 聯合報系資料庫
針對施打疫苗後導致的身故，到底算不算意外險理賠爭議，保險局局長施瓊華今表示施打疫苗直接導致死亡就算是意外。 聯合報系資料庫

疫苗 保險 理賠

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