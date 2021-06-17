華銀勞工紓困貸款開辦第2天 核保數破萬

政府啟動紓困4.0，自15日起開放「勞工紓困貸款」和「孩童家庭防疫補貼」的申請，華南銀行去年協助5.7萬名勞工解決資金調度問題，針對舊貸客戶，今年加速申辦速度，客戶只要備妥身分證影像資料即可進行線上申請，利用開戶留存手機以OTP認證，確認個人資料無異動系統會自動帶入，簡化人工填寫資料，一站式線上完成申請及後續之簽約對保流程。開辦第2天已有10,819戶信保基金核保，同業排名第三名。

華南銀行強調，今年更積極配合政府政策，以申請、審核數位化為兩大精進主軸，推出勞工紓困貸款「全新一站式線上申請」服務，審核階段則強化系統自動評分功能，並透過與信保基金自動化串接資料，藉由申請、審核數位化，確保工作環節不中斷，有效縮短申辦審核時間，客戶無須臨櫃即可迅速取得資金解決生活需求。

華南銀行除了提供安全、快速、方便的數位金融服務之外，自5月20日起疫情警戒三級以上期間，客戶於網路銀行、行動銀行、華銀支付（台灣Pay）、網路ATM及電話銀行等各通路的跨行轉帳手續費全面免收。