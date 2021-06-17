疫情大爆發 台產防疫神單理賠2.4億元

新冠肺炎本土疫情5月開始大爆發，國內已有逾1.2萬人確診，台產（2832）防疫神單理賠件數也快速增加，據保險局最新統計，截至16日止，共計已理賠達到2,429件，較5月底前才理賠878件相比，短短三周增加了1.76倍。

台產防疫神單保費只要500元、只要一旦被通知確診「隔離」就賠10萬元。截至16日為止，台產總理賠金額達到2.4億元，亦較5月底8,433萬元，增加1.85倍之多。

據防疫指揮中心統計，截至目前最新統計，本土確診累計病例有1萬2,370例。國內整體有13家產險共計賣出34張防疫保單（含疫苗險）。

保險局今日國內最新統計數字，截至16日為止，國內整體承保件數高達674萬件，以2300萬國人來粗估，幾乎將近三成人口都已買了防疫保單，總保費收入亦達到38.72億元

不過雖然有1.2萬名本土確診病例，實際上所有產險公司總計理賠件數為3522件，占賣出674萬件的比重僅0.05%，理賠金額為2.72億元。

其中光台產一家合計就銷售高達363.3萬件之多，保費收入為17.33億元。因此儘管目前台產理賠金額不斷竄升，但截至16日止，理賠2429件、金額2.4億元，距離保費收入還甚遠。