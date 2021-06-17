央行房市信用管制政策 沒變

全國三級警戒，央行選擇不降息，沒有再擴大房市管制新措施。央行今（17）日指出，去年12月及今年3月兩度調整選擇性信用管制措施，目前銀行辦理受限貸款成數均較規範前下降。今年4月底全體銀行購屋貸款年增率略增，建築貸款年增率則續降；不動產貸款相關逾放比率仍低，銀行授信風險控管尚屬良好。

健全國內房地產市場須多管齊下，各部會已陸續推動多項健全房市措施；加以7月1日起將實施「房地合一稅2.0」及「實價登錄2.0」，有助降低房市投機炒作。

央行指出，將密切關注房地產市場發展及金融機構不動產授信風險控管情形，並持續檢視選擇性信用管制措施之執行成效，適時檢討調整措施。

央行強調，會密切關注疫情後續發展、主要經濟體貨幣政策動向、全球原物料及金融情勢變化、國際政經情勢演變等對國內經濟金融與物價情勢影響，適時採行妥適貨幣政策，以達成央行法定職責。