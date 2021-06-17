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疫情衝擊房市？楊金龍：尚無法評估影響程度

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

中央銀行今（17）日召開理監事會議，總裁楊金龍坦言，受到疫情的影響，房市交易的確受到影響，但目前無法有效評估影響的程度，目前已實施兩波選擇性信用管制措施，7月將實施「房地合一稅2.0」及「實價登錄2.0」，未來將會進行滾動式的評估及調整。

央行理監事會後記者會，媒體關注房市是否因疫情升溫的衝擊，出現明顯降溫？楊金龍表示，「我想應該是會有的」，因為疫情大家都不去 ，服務業都關了，交易會受到影響，至於影響程度目前無法有效評估。

他指出，這次理監事會決議選擇性信用管制不調整，主要是去年12月及今年3月做了兩波的管制，對限制戶貸款成數符合要求，銀行對房貸風險控及建築融資的風險控管相關的呆帳率不高，銀行風險控管是相當好的。

楊金龍說，在疫情嚴峻下，7月1日起將實施「房地合一稅2.0」及「實價登錄2.0」，後續央行將會密切觀察及注意房地產的發展，在兩波的選擇性信用管制及7月新制實施下，對整個房市的影響，將會進行滾動式檢討，且在必要時適當調整。

疫情 房地合一 楊金龍

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