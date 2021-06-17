疫情衝擊房市？楊金龍：尚無法評估影響程度
中央銀行今（17）日召開理監事會議，總裁楊金龍坦言，受到疫情的影響，房市交易的確受到影響，但目前無法有效評估影響的程度，目前已實施兩波選擇性信用管制措施，7月將實施「房地合一稅2.0」及「實價登錄2.0」，未來將會進行滾動式的評估及調整。
央行理監事會後記者會，媒體關注房市是否因疫情升溫的衝擊，出現明顯降溫？楊金龍表示，「我想應該是會有的」，因為疫情大家都不去 ，服務業都關了，交易會受到影響，至於影響程度目前無法有效評估。
他指出，這次理監事會決議選擇性信用管制不調整，主要是去年12月及今年3月做了兩波的管制，對限制戶貸款成數符合要求，銀行對房貸風險控及建築融資的風險控管相關的呆帳率不高，銀行風險控管是相當好的。
楊金龍說，在疫情嚴峻下，7月1日起將實施「房地合一稅2.0」及「實價登錄2.0」，後續央行將會密切觀察及注意房地產的發展，在兩波的選擇性信用管制及7月新制實施下，對整個房市的影響，將會進行滾動式檢討，且在必要時適當調整。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言