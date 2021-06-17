永豐銀：大戶DAWHO數位帳戶5月底開86萬戶 穩坐前三大

永豐銀行「大戶DAWHO」數位帳戶優惠持續給力，理財服務再升級！永豐銀行表示，即日起至今年底，「大戶DAWHO」提供新台幣50萬元內活儲利率1.1%與每月跨行提款、轉帳20次免手續費，更是全台第一個整合證券下單與證券開戶的數位帳戶，透過APP即可執行存股交易，包括過往投資門檻較高的美股，現在也可直接於APP中輕鬆導連下單，新版APP整合證券資產，投資損益一目瞭然，綁定「大戶DAWHO」數位帳戶為交割戶，就可升為「大戶」等級，享受更多優惠；「大戶DAWHO」期望與年輕世代創造理財的正循環，共同規劃人生藍圖、實現夢想。

永豐銀行表示，「大戶DAWHO」自2019年6月上線，整合年輕亨利族最常用的四大個人核心服務－消費、投資、儲蓄與彈性資金，結合金融美學推出DAWHO APP將多元金融需求收納於指尖，成功穩居市場前三大，至今年5月底已累積86萬戶。

為持續深化用戶經營，除達成任務享優利活儲與免費跨提、跨轉次數外，永豐銀行表示，「大戶DAWHO」信用卡擴增5%加碼現金回饋通路，從「樂、行、食、玩、學」五大領域拓展到「家」（居家）、「寵」（寵物）二項特色通路，新增HOLA、特力屋、NATURAL KITCHEN、Pinkoi及寵物公園等通路，為用戶探索更便利、創新的金融應用場景。

「大戶DAWHO」整合存款、信用卡、投資、證券四大核心產品，理財生態圈再升級；永豐銀行表示，直覺化的APP介面設計，為客戶快速掌握銀行存款、基金、智能理財、證券投資與報酬率資訊。此外，「大戶DAWHO」運用業界首創的「線上核印機制」，客戶免跑銀行留存印鑑或簽章，線上即可申請約定扣繳他行信用卡費、保險費等台灣票據交換所提供之代收費用，一鍵滿足各種日常金融需求。詳細內容請上永豐銀行官方網站或「大戶DAWHO」網站查詢。