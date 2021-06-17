歐爸來了！金管會核准首家韓國銀行來台設分行
台韓貿易愈趨密切，金融業提供實體產業服務，首家韓國銀行來台設立分行。銀行局主秘童政彰今（17）日說，歐爸來了！金管會今（17）日核准韓商韓亞銀行(KEB Hana Bank)設立在台分行，是首家在台設立的韓國銀行。
童政彰表示，韓亞銀行早自2019年就來拜會金管會，以了解法規框架與金融市場，評估相當嚴謹。截至2019年底止，韓國在台投資件數1,672件，投資總金額為12.65億美元，整個韓國在台投資熱絡。提供在地韓商服務，決定來台設點，未來仍以服務韓商為主，韓亞銀行在韓國消金、企金比重分布平均。金管會要求核准後8個月內營業，2022年農曆年前需開業，韓亞銀行有信心112年即可損益兩平。
金管會今日核准韓商韓亞銀行(KEB Hana Bank)設立在分行申請案，該行為首家在我國設立分行之韓國銀行。韓亞銀行表示，基於台灣與韓國間經貿關係密切，且為韓國前十大貿易往來國，申設分行能大力拓展兩地之金融市場及服務，有利該行業務發展及完善海外網絡。金管會表示，韓亞未來預定在台分行負責人Jinseok Kim(金真奭)，初期以企金為主，並不會發行信用卡。目前外商銀行在台共計有30家分行。
韓國韓亞銀行成立於1971年，是目前韓國海外據點最多之銀行，主要業務範圍包括企業金融業務、消費金融業務及信託與退休基金管理等業務，在全球各地共有195個營業據點，具有豐富海外據點營運經驗及支援海外業務之發展。依據2020年7月底銀行家(The Banker)雜誌排名，該行總資產全球排名第78名，自有資本(Tier 1 Capital)全球排名第81名，符合外國銀行分行及代表人辦事處設立及管理辦法第2條所列全球排名前500大之要求。
金管會表示，韓亞銀行設立臺北分行有助於我國金融市場之國際化，對提升台灣及韓國雙邊貿易及投資關係具有正面效益。我國目前在韓國設有1家子銀行，即元大商業銀行。
韓商韓亞銀行小檔案
一、總資產：約新台幣9.84兆元。
二、淨值：約新台幣6,635億元。
三、全球排名：據2020年7月底銀行家(The Banker)雜誌排名，該行總資產全球排名第78名，於該國排名第3名，自有資本全球排名第81名，於該國排名第4名。
四、全球據點：該行在全球24個國家及地區，共設有195個營業據點，亞太地區163個、美洲22個及歐洲/中東10個。其中包含12家海外子行(美國紐約、加拿大、香港、中國大陸、印尼等)、18家分行及4家代表人辦事處。
五、負責人：Park, Sung Ho(朴成昊)。
六、預定在臺分行負責人：Jinseok Kim(金真奭)。
七、股東結構：該行係韓亞金融集團100%持股的子公司。該集團為韓國公開上市公司，股東以自然人為主，約佔65%。其中持股比例最高之股東為National Pension Service(9.88%)，其為韓國養老基金，由該國保健福祉部基金管理委員會管理。
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