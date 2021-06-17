央行「茶壺風暴」檯面化 參考資料裡驚見「澄清稿」

中央銀行今（17）日召開央行理監事會，在會後記者會參考資料裡有一份名為「澄清稿」的報告，內容是澄清三位央行理事等合著新書「致富的特權：二十年來我們為央行政策付出的代價」的部分內容，過去非常罕見。

該篇報告指出，今年4月坊間出版一本書，該書對央行換匯交易列帳及外部審計等事項諸多不實指陳，特澄清如下：

(一)該書第115頁及116頁指陳：「隱藏的巨額外匯存底」

1.該書第115頁：「2020年3月中，央行在對立法院進行的業務報告中，首度揭露台灣央行截至2020年2月底，總共擁有6,259億美元的外幣資產(其中的50億美元是黃金資產)，也就是說，扣掉官方公告的4,800億美元外匯存底之外，還有約1,400億美元的資產，是過往沒有計入外匯存底內的…」。

2.該書第116頁：「根據台灣央行的書面報告，這沒有計入外匯存底的1,400億美元中，數額最大的是991億美元的『換匯交易之外幣部位』，其次是328億美元的『存放國內銀行業之外幣』，還有61億美元的『對本國銀行外幣拆款』」。

澄清說明：

1.該書將央行揭露「外幣流動性」統計金額，誤認為「外幣資產」

(1)2020年3月12日，央行對立法院財委會業務報告第32頁所揭露當年2月底之外幣流動性為6,259億美元，係依據國際貨幣基金(IMF)之「國際準備與外幣流動性資料範本」(Data Template on International Reserves and Foreign Currency Liquidity，簡稱IRFCL範本)所統計之央行外幣流動性，並非該書所謂之「外幣資產」。

(2)依據IRFCL範本，「外幣流動性」主要是反映央行未來一年內可動用的外幣資金，涵蓋的項目包括:(1)外匯存底、(2)黃金、(3)其他外幣資產、及(4)一年內到期的外幣現金淨流量。惟計入外幣流動性統計之項目，未必全部符合會計準則之外幣資產定義，如：換匯交易之待交割「應收遠匯款」並不符合會計準則「資產」之定義(會計處理詳見第34頁)，但屬外幣流動性項目。

2.外匯存底為統計央行對「非居住民」之外幣債權金額，該書所提1,400億美元，主要係屬央行對居住民之外幣債權，爰不計入外匯存底統計，但列入央行外幣流動性統計資料，央行並無隱藏的巨額外匯存底

(1)依據IMF定義，外匯存底是統計一國央行對「非居住民」之外幣債權，可用來表彰一國國際支付能力，對「居住民」之外幣債權非屬外匯存底統計之範疇。

(2)2020年2月底，央行991億美元的「換匯交易之外幣部位」、328億美元的「存放國內銀行業之外幣」，以及61億美元的「對本國銀行外幣拆款」，均屬對「居住民」之外幣債權，不符合外匯存底定義，爰不計入外匯存底統計，但列入央行外幣流動性統計之「一年內到期的外幣淨現金流量」或「其他外幣資產」項目，央行並無隱藏的巨額外匯存底。