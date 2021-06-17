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聯準會釋鷹派訊息 新台幣貶值7.4分收27.765元連三貶

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導
新台幣匯率今（17）日貶值7.4分，以27.765元作收，連三貶並為逾一周新低。 本報系資料庫
新台幣匯率今（17）日貶值7.4分，以27.765元作收，連三貶並為逾一周新低。 本報系資料庫

美國聯準會Fed）釋出鷹派訊息激勵美元大漲，主要貨幣對美元應聲走貶，新台幣匯率今（17）日貶值7.4分，以27.765元作收，連三貶並為逾一周新低，台北外匯經紀公司成交量12.38億美元。

新台幣匯率今日盤中最高價為27.703元，最低27.79元。

台股今日開低走高收，終場以17,390.61點作收，上漲82.75點，成交量4,393.79億元；三大法人賣超53.97億元，其中，外資及陸資（不含外資自營商）賣超68.68億元。

美國聯準會（Fed）6月決議主要貨幣政策按兵不動，基準利率維持在0-0.25%的區間，每月也將繼續購入1,200億美元的債券，並且在美元日益供應過剩之際，上調附賣回利率與超額準備金利率。Fed官員也調高今年的經濟成長率與通膨率預估，但利率點狀圖顯示，更多官員預期升息時間將提早，也意味著Fed更接近縮減量化寬鬆（QE）措施，透露鷹派訊息。

台幣匯率 美國聯準會 Fed

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