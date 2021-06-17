疫情下憂無法還貸款 法巴保險調查：願貸款買房者驟減

法國巴黎保險發布「2021疫情之下-全球保障型保險消費者調查報告」，調查顯示，僅有8%的台灣消費者認為自己有足夠的保險保障，比例只有亞洲的一半；有八成的台灣民眾表示，擔心因為重大疾病而無法償還貸款，且有86%的台灣民眾認為，最擔心突發疾病的發生，顯示台灣消費者對於疾病、醫療有著高度的隱憂，突顯保障型商品需求殷切。

這次調查結果有五大發現：

1.受到疫情影響，僅有8%台灣受訪者認為自己擁有足夠的保障，台灣受訪者認為遭受意外事故時擁有「非常好的保障」僅有8%，比例僅只有亞洲地區的一半（16%），也低於全球平均的13%，顯示台灣民眾對於保障不足的需求急需被滿足。

2. 疫情橫掃全球，83%的台灣受訪者在意「醫療保障」及「重大疾病」的相關保障，尤其是「慢性疾病」及「意外事故 」，其次為「重大疾病 。

3.台灣受訪者認為，需要加強的保障依序為 「永久性殘疾」、「重大疾病」、及「住院治療」，顯示台灣消費者對於保障型商品的需求迫切。

4.疫情影響之下，80%的台灣受訪者擔心因重大疾病而無法償還貸款，疫情除了影響受訪者對於保險保障的重視以外，也影響到貸款意願。台灣受訪者表示願意貸款購買房子的比例，從2019年的79%降至62%，貸款創業的比例也從60%下修至49%，貸款購買車子的比例則從61%降至46% ，顯見疫情之影響甚鉅。

5. 逾六成台灣受訪者聽過信用保障保險，但實際投保率只有二成，雖然比例略高於亞洲及全球，但該數據與 2019 年的調查相比，台灣受訪者的投保率從29%下修至20%，也表示信用保障保險的認知性雖高，但實際上透過信用保障保險，例如利用房貸壽險轉嫁風險的比例仍然很低，尤其在疫情的摧殘之下，造成的落差更為巨大。

政治大學風險管理保險學系教授彭金隆表示，在這次全球性的調查報告中 ，可以明顯感受到疫情對保險市場的影響，特別是對台灣而言，國內外新冠肺炎疫情的發展，改變台灣民眾對主觀風險型態的認知，也會影響未來保險的購買行為。這個調查為台灣疫情大爆發前完成的，如果是現在調查 ，相信疫情的影響應該更加明顯。

彭金隆說，疫情增加大家對未來生活的憂慮感，特別是在台灣有極高房屋自有率下，負擔高額房貸或負債的民眾不少，調查顯示疫情發展也已經開始讓民眾擔心影響未來的還款能力。

法國巴黎保險台灣區總經理丘舒盈表示，透過調查結果，相信對未來保險商品的設計開發、消費者的行為與需求，都有舉足輕重的參考價值。