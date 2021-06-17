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凱基投信：偏鷹預期不改寬鬆事實 風險資產仍有利

經濟日報 / 記者黃力／即時報導

FOMC會議結束並提出決議：第一，維持基準利率在0%~0.25%不變，符合市場預期；第二，維持政策方向，本次共13名委員預估2023年利率水準將至少升息1碼以上(今年3月會議僅7名)，預計維持利率當前水準至2022年，估計至2023年底聯準會可能升息兩次。第三，將維持每月購買至少800億美元的國債，以及至少400億美元的不動產抵押貸款證券，直到聯準會的充分就業、物價穩定目標均取得實質性進展。

凱基投信投資策略部主管翁毓傑表示，本次會議重點在於利率點陣圖所釋出「較偏鷹派」的訊號，顯示美國聯準會可能提前升息，從上一次會議稱2023年前不升息，變成本次提出2023年前將升息兩次的預期，顯示政策將繼續維持寬鬆，為仍須復甦的經濟提供強而有力的支援，亦增強恢復正常的投資信心。

翁毓傑指出，雖然聯準會主席鮑爾於會後記者會仍重申，推升通膨的因素可能為暫時性，也未給縮減購債規模點出具體時間，但鮑爾已表明將在下次會議開始評估進展，接下來的會議將考慮縮減規模的計畫。儘管聯準會預期退出寬鬆貨幣政策(QE)的步伐緩慢，但對於經濟強勁復甦和通膨明顯加速的市場訊號，聯準會也做出明確的反應。

本次聯準會將開始考慮收緊貨幣政策之訊號，但預期步調將是緩慢的，這也符合凱基投信先前的預期。展望後市，翁毓傑分析，縮緊政策的過程將帶動美債利率走高，預期美國10年期公債殖利率仍將朝區間目標(1.5%~2%)上緣的2%測試，但伴隨經濟指標逐步復甦，風險性資產仍持續看好。

股市部分，美國公債殖利率上升，短期對股市評價可能產生衝擊，然實質利率上升亦隱含經濟持續走向復甦。翁毓傑表示，隨著經濟展望樂觀，有助於今年整體企業獲利成長，進一步支撐整體股市表現，加上經濟復甦通常伴隨通膨回升，估計與實質資產連結之REITs題材可望持續受惠。

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