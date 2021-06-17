防疫有保障 新壽推零接觸保險諮詢

全台防疫層級提升，民眾對保障的需求更加迫切，然而五花八門的保單種類及複雜條款，常常讓民眾不知從何挑選出最適合自己的保單。新光人壽副品牌「人生設計所LIFE Lab.」為居家防疫減少外出但仍有保險諮詢需求的民眾，特別成立線上虛擬店舖「Online Store(https://lifelab.skl.com.tw/event_booking)」，提供生涯規畫、商品諮詢、保單健診等線上視訊服務，並準備1,000份諮詢禮-超可愛風險小怪獸口罩組(每組25入)要送給預約諮詢的民眾，希望在防疫期間以零接觸模式持續提供優質服務體驗。

人生設計所LIFE Lab.站在消費者角度，以「無壓力諮詢服務、重塑保險體驗」深受民眾好評，除了提供保單相關服務，館前旗艦店固定於每周六、日舉辦多元化講座活動，與各種身分、職業、人生階段的消費者互動，成為民眾生活中的好夥伴。

為了陪伴民眾居家防疫不無聊，講座活動也轉為線上形式推出，內容包含營養學、健康、運動、保險等領域的專家講座，鼓勵民眾在家健康管理、學習新知，持續為社會注入正向能量。

新光人壽落實公平待客，持續開創更友善的保險服務，2018年成立的副品牌，人生設計所LIFE Lab.，透過以人為本的思考方式，利用各種遊戲互動裝置、開發「人生設計+」數位工具並舉辦多元講座活動，協助民眾設計自己的美麗人生，解決保險問題，客戶淨推薦值(NPS)達92.88%，更榮獲2021亞洲設計獎ASIA DESIGN PRIZE，成功賦予保險服務全新面貌。