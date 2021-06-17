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評／為了滾動式防疫，警察該當「萬用工具人」嗎？

台灣三級警戒未降 渣打銀開放遠距視訊投保

經濟日報 / 記者楊筱筠／即時報導

台灣三級警戒未降，渣打銀今（17）日宣布，即日起更響應主管機關開放以視訊錄影錄音方式取代保險親晤親簽的暫行措施，讓客戶在家即可與業務同仁以視訊方式進行投保、疫情期間保障規劃不中斷。

渣打銀指出，因應疫情期間盡量減少外出頻率，渣打銀行即日起提供客戶透過視訊軟體錄影錄音之方式取代親晤親簽的面對面接觸，不出門即可與業務員完成視訊投保作業。

渣打銀指出，客戶可以先透過電話與保險專家進行保險財務需求分析，確認需求及投保意願後，保險專家將預約視訊時間、以線上視訊錄影錄音的方式取代客戶親臨分行進行確認流程，客戶再將要保相關文件寄回分行即可立即投保。

為鼓勵民眾多使用數位服務，減少實體接觸，渣打銀除了有各種線上平台基金及外匯投資優惠外，此外，從六月起舉辦多場線上投資說明會，藉由專業投資專家的精闢觀點，讓客戶在家也能即時參與市場最新投資趨勢及保障方案，讓居家防疫理財更便利。

同時為提供專屬客戶更適切的財富管理策略，「渣打創富領航」結合大數據、投資專家與客戶關係經理的專業分析，讓客戶享有專屬客製化的資產配置規劃方案。此外，根據消費者的建議，渣打銀行持續強化流程操作的便利性，打造「線上投資適合度分析」作業平台，並透過「行動投保系統」帶入數位化人機協作功能，大幅縮短作業時程，在兼顧客戶體驗、資訊安全與流程效率中打造創新與人性化的金融體驗。

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