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【6/17確診地圖】本土新增175例、新增19死！新竹增10例長照機構染疫

評／為了滾動式防疫，警察該當「萬用工具人」嗎？

新台幣貶值4.5分 午盤暫收27.736元

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

新台幣今（17）日貶值4.5分，暫收27.736元兌1美元，成交金額6.91億美元；台股早盤開低，新台幣上午盤低點為27.79元兌1美元，貶值9.9分。

美股周三收跌，台股早盤以17,254.84點開低，一度下滑至17,150.52點，新台幣貶值開出，早盤以27.78元兌1美元，貶值8.9分開出。

新台幣上午盤最低為27.79元兌1美元，貶值9.9分，最高為27.703元兌1美元，貶值1.2分，午盤暫收27.736元。

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