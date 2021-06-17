新台幣貶值4.5分 午盤暫收27.736元
新台幣今（17）日貶值4.5分，暫收27.736元兌1美元，成交金額6.91億美元；台股早盤開低，新台幣上午盤低點為27.79元兌1美元，貶值9.9分。
美股周三收跌，台股早盤以17,254.84點開低，一度下滑至17,150.52點，新台幣貶值開出，早盤以27.78元兌1美元，貶值8.9分開出。
新台幣上午盤最低為27.79元兌1美元，貶值9.9分，最高為27.703元兌1美元，貶值1.2分，午盤暫收27.736元。
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