騎車防疫新生活 新安產籲三種保險不可少

防疫期間通勤族降低對大眾運輸系統的依賴，以自備交通工具代步，不少人改騎機車上下班，無形中提高了交通事故風險，新安東京海上產險提醒廣大機車族，為了自己及親友，機車除應投保強制險外，可加保機車第三人責任保險，及機車強制險駕駛人傷害附加條款，並多加善用零距離、零時差的網路投保服務即時建構完整且心安的行車保障。

根據交通部資料，去年交通事故死亡人數衝上五年新高，其中又以機車(包含電動機車)事故最嚴重。新安東京海上產險發言人呂文泉副總經理表示，疫情改變民眾生活方式，為降低群眾感染風險，不少民眾改騎機車通勤，然而，隨著在馬路上待的時間越久，民眾暴露在危險中的機會也大大增加，當天外飛來橫禍、意外迫降時，事前對機車險的完整規劃，有助於降低人身、財產損失及對個人與家庭的衝擊。

對機車族群來說，必備保險的有三種，首先是政府強制投保的汽機車責任保險，不論機車駕駛人有無過失，保障乘客及第三人傷害、死亡，每人理賠額度上限分別為身故理賠200萬元、失能則採分級給付5萬~200萬元、傷害醫療20萬元，是機車族必備的基本保險。

再者，特別要補充說明的是，因強制險並不提供財物損失賠償，尤其現在超跑滿街跑，最好也投保機車第三人責任保險，以強化強制險保障不足，若遇交通事故對方求償修車費或是傷害超過強制險保額時，第三人責任險即可在承保額度內保障車主因自己過失而發生意外事故，所造成的第三人死亡、傷害或財物損失的賠償責任。

同時，為填補駕駛本人的風險缺口，若不幸因道路突發狀況而發生自撞、自摔打滑意外，因強制險理賠對象不包含單一事故之駕駛本人，這時機車騎士得全額負擔自己受傷的醫藥費，為避免交通事故造成人財兩失，建議機車騎士記得加保機車強制險駕駛人傷害附加條款，讓行車安全保障更心安。

新安東京海上產險提醒，未投保機車強制險處新台幣最高3,000元罰鍰，抗疫期間建議民眾應強化相關機車保險分散風險，也為不必要的人與人接觸，可多加利用不受時間及空間限制的網路投保服務，疫起居家上網投保，還可享保費優惠，為自己打造心安出門、平安返家的防護罩。更多投保諮詢請洽0800免付費客服電話，亦或是前往官網【聯絡我們】客服留言版留下訊息，將有專人為您服務。