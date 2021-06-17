元大金暨子公司強化數位金融服務 線上理財零距離

元大金控（2885）致力保障員工與守護客戶安全，新冠肺炎疫情三級警戒延長到6月28日，在中央流行疫情指揮中心指引下，旗下子公司的營業據點，提供最安全的金融服務環境給確有臨櫃需求之客戶；為降低感染風險，鼓勵客戶於防疫警戒期間，減少出門降低實體接觸機會，多加使用線上數位金融服務，宅在家挺醫護，理財保障不中斷。

配合三級警戒延長，元大證券同步延長關閉分公司營業大廳電視牆、單機及暫停臨櫃開戶作業至6月28日，現場櫃檯其他服務則是正常運作。考量疫情嚴峻，元大證券建議客戶多使用線上平台，365天24小時不打烊的服務，線上交易、線上開戶、線上E櫃台功能完成，顧客也能透過電話語音下單，交易不中斷。

若客戶確有至現場服務需求，採預約方式，減少客戶等待時間與群聚風險。客服中心為提供優質服務與確保同仁安全，服務時間調整為上班日上午8點至下午4點半，客戶可利用客服信箱尋求解答。

疫情期間，金融需求就交給手機裡的行動銀行 e手掌握金融新生活 APP，體驗元大銀行線下零接觸、線上零距離的數位金融服務。

為鼓勵客戶多加使用元大銀行數位金融服務，現正提供數位通路轉帳/換匯優惠、降載現金使用，行動支付享優惠及投資市場震盪，居家也能安心理財等三大主題，疫情三級警戒期間，網路銀行、行動銀行跨行轉帳交易，手續費用全數免收、至行動銀行APP完成綁定元大銀行金融卡(帳戶)且首次使用「台灣Pay QR Code」掃碼完成指定任2筆交易，即有機會獲得回饋金新台幣100元(限量)等七大優惠。

元大人壽以維護保戶健康安全及權益為優先，針對受疫情影響之保戶提供續期保險費緩繳、保險單借款利息展延等服務。客戶若有投保、契約變更或理賠等需求可致電客服專線以視訊、傳真或提供影像等方式，或元大人壽官方網站的保戶園地線上辦理。

為提升保戶服務效率與便利性，加入保全／理賠聯盟鏈作業平台，保戶透過此平台申請保單變更或理賠，即享有單一申請、文件互通的一站式服務；另外理賠聯盟鏈更結合「保險理賠醫起通」功能，目前已有多家醫療院所合作，保戶只需授權並透過線上申請理賠，此平台即會自動將診斷證明等醫療文件轉送保險公司，大幅簡化理賠申請流程。

元大投信服務不中斷，加強數位金融推廣和線上客戶服務措施，並以社群平台和數位行銷資源與投資人溝通投信直送，宅在家也能買基金，提供電子下單手續費優惠來鼓勵客戶使用元大投信官網或APP的服務，讓投資人在家即可透過線上取得訊息與進行交易。

元大期貨積極發展線上多元服務，現行客戶可透過官網的線上櫃台，進行開戶、簽署、資料變更、密碼申請等各項服務，並透過手機App或電腦進行國內外期權交易。

元大期貨每日發送電子版研究報告，透過FB、Telegram、Youtube等線上社群管道，播放研究部專業的分析師影片，24小時商品即時行情訊息推播等服務。元大期貨總分公司與全台通路各分點，也推出期權有聲書、直播影片與線上講座等，滿足不同客戶所需，採用線上零距離的方式關懷每位客戶，讓業務服務動能持續不中斷。