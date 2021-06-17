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股匯齊跌 新台幣早盤貶9.9分、一度觸及27.79元

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

新台幣今（17）日早盤以27.78元兌1美元，貶值8.9分開出；台股早盤開低，新台幣早盤一度觸及27.79元兌1美元，貶值9.9分。

美股周三收跌，道瓊工業指數收跌265.66點，跌幅0.77%，收34,033.67點；標普500指數下跌22.89點，跌幅0.54%，收4,223.7點；那斯達克指數下滑33.18點，跌幅0.24%，以14,039.68點作收；費城半導體指數收盤下跌 0.77%，收3,201.01點。

台股早盤以17,254.84點開低，新台幣則是貶值，股匯雙跌，新台幣早盤低點達27.79元兌1美元，高點則是27.703元兌1美元，貶值1.2分。

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