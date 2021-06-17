股匯齊跌 新台幣早盤貶9.9分、一度觸及27.79元
新台幣今（17）日早盤以27.78元兌1美元，貶值8.9分開出；台股早盤開低，新台幣早盤一度觸及27.79元兌1美元，貶值9.9分。
美股周三收跌，道瓊工業指數收跌265.66點，跌幅0.77%，收34,033.67點；標普500指數下跌22.89點，跌幅0.54%，收4,223.7點；那斯達克指數下滑33.18點，跌幅0.24%，以14,039.68點作收；費城半導體指數收盤下跌 0.77%，收3,201.01點。
台股早盤以17,254.84點開低，新台幣則是貶值，股匯雙跌，新台幣早盤低點達27.79元兌1美元，高點則是27.703元兌1美元，貶值1.2分。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言