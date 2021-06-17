單筆消費金額、每卡年度消費 熟齡世代完勝年輕小伙子
聯合信用卡中心分析2020年我國各年齡層信用卡持卡人消費筆數占比，雖然整體50歲以上熟齡族占比僅23.2%，但是其消費金額占比卻超過35%，已經與其人口比例相當，這顯示熟齡族由消費潛力轉成實力，已經是極具影響力的世代。
其中尤以50歲以上未滿65歲的橘世代消費能力最強，消費金額占比近三成，65歲以上的銀世代，雖然消費金額僅占不到7%，但相較於五年前（ 2016年）僅4.45%，其消費金額已逐漸成長。
另外，65歲以上的熟齡銀世代以及50歲以上未滿65歲的熟齡橘世代，在2020年平均每卡年消費金額均達7.6萬元以上，遠高於其他年齡層，雖然平均每卡年交易次數不高，但平均單筆交易金額分別達3,377元及2,614元 ，位居前二名。
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