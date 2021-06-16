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華銀總行今快篩站進駐 923名員工篩檢結果出爐

經濟日報 / 記者陳芝瑄／台北即時報導

因6月11至13日期間華南銀行松仁路總行大樓連續有4名員工確診，華南銀行董事長張雲鵬得知後，立即決定進行大樓全員快篩，華南銀行於端午連假期間緊急向臺北市政府申請，並協調亞東醫院協助，於今(16)日設置企業快篩站，下午4:30全數完成，受檢者共計923名，包括在華銀總行大樓上班之金控及銀行員工、保全、機電、清潔、園藝、團膳等外包維運廠商人員，快篩結果全數陰性。

另外，華南銀行南三重分行1名員工於今(16)日確診新冠肺炎，該員為本行13日確診員工的同住親屬，於今日通報確診。因華南銀行北北基地區分行目前實施分組居家辦公，該名員工自6月5日起即未進分行辦公，與本週分組上班的員工並未接觸，且分行行舍定期委請專業清潔公司進行全面清消，該分行最近一次清消為6月13日，所以行舍安全應無虞。華南銀行表示，客戶仍可正常進入該分行辦理相關業務，或可至鄰近之三重分行、北三重分行辦理。

華南銀行表示，為讓員工享有更充足的保障，並鼓勵員工放心接種疫苗，華南銀行也於近日完成為所有國內員工投保防疫險及疫苗險之作業，保險內容包含住院日額保險金(負壓隔離病房或加護病房醫療保險金)、確診關懷保險金、隔離費用補償保險金，及疫苗接種不良反應保障期30日等。

華南銀行 保險金

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