快訊

娶嫩妻曾為佳話 「鳥來伯」長青驚傳過世

聽新聞
test
0:00 / 0:00

勞工紓困貸款兩天核保6.8萬件 公股銀行占逾7成

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導

勞工紓困貸款於昨天開放申請，因今年只有50萬名額，昨天一早民眾湧進銀行網站申請，導致17家銀行網站塞車或當機。據信保基金統計，截至今下午5時30分，勞工紓困貸款已核保超過6.8萬件，其中以公股占多數，一銀則是目前所有國銀中核貸第一名。

據信保基金統計，截至今天下午5點半，勞工紓困貸款全體銀行核貸件數達6萬8488件，核貸金額為68.46億元。而若以公、民營銀行來看，公股銀行目前核貸件數達5萬2499萬件，比起民營銀行的1萬5989件多出許多。

以個別銀行來看，目前以一銀核貸件數最多達1.6萬件，其次是合庫銀1.1萬件，第三是華南銀1萬多件；去年核貸件數第一名的中信銀，因昨天網站當機幾個小時，核貸件數目前排第四名為9752件，但仍是民營銀行中核貸件數最多的銀行。

一銀表示，昨晚已有近3600名線上申辦的客戶於24小時內核貸，截至今天中午核保件數約1.6萬件。去年透過分行辦理勞工紓困貸款的進件量占比約8成，今年在政府積極宣導下，加上民眾自發性採線上申辦，目前線上進件量占比超過95%，也就是分行進件量不到5%，超乎預期。

一銀也表示，昨晚即針對首批獲核保近3600筆勞工紓困貸款，透過系統自動化進行撥款。線上申貸對象除既有客戶外，非一銀客戶亦可線上辦理，並做到系統「線上申貸」、「線上對保」、「自動徵審」、「整批送保」及「自動撥貸」，分行同仁完全不需要介入手工處理，也因此能快速處理在受理申貸後24小時內完成撥款。

一銀 中信銀 疫情紓困

延伸閱讀

勞工紓困申貸首日 網路塞爆

勞工10萬元紓困貸款今上路 50萬名額限年薪50萬元以下

勞工紓困貸款加門檻惹議 今放寬採認109年所得也能辦

勞工紓困貸款排富 龔明鑫：先助弱勢以後開放所有勞工

相關新聞

勞工紓困貸款兩天核保6.8萬件 公股銀行占逾7成

勞工紓困貸款於昨天開放申請，因今年只有50萬名額，昨天一早民眾湧進銀行網站申請，導致17家銀行網站塞車或當機。據信保基金...

美國商會肯定白皮書議題處理25年來最佳 國發會回應了

台灣美國商會今（16）日公布「2020台灣白皮書」議題處理評價，共有13項議題獲得「完全解決」的評價，商會表示該項成績是...

疫情嚴峻 全國農業金庫為員工加保醫療防疫保險

新冠肺炎疫情嚴峻，全國農業金庫表示，除為每位員工投保團體傷害險外，從5月起陸續增加團體醫療保險、防疫保險與疫苗保險，減少...

新台幣早盤升值2.4分 一度觸及27.628元

新台幣今（16）日早盤以27.657元兌1美元，貶值0.5分開出；台股早盤以17,357.37點開低，新台幣早盤一度及2...

氣候變遷風險 上市櫃須量化揭露

國際綠天鵝會議六月初登場，達成共識將要求全球企業標準化揭露氣候變遷風險，金管會跟上國際趨勢腳步。證期局副局長蔡麗玲昨天正...

手機綁定1身分識別 帳戶全登入

台灣人不只愛買保險，銀行帳戶也很多，除一般銀行的帳戶，還有數位帳戶與券商的證券戶，每登入一家銀行網銀或券商，都要不斷重複...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。