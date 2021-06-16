勞工紓困貸款兩天核保6.8萬件 公股銀行占逾7成

勞工紓困貸款於昨天開放申請，因今年只有50萬名額，昨天一早民眾湧進銀行網站申請，導致17家銀行網站塞車或當機。據信保基金統計，截至今下午5時30分，勞工紓困貸款已核保超過6.8萬件，其中以公股占多數，一銀則是目前所有國銀中核貸第一名。

據信保基金統計，截至今天下午5點半，勞工紓困貸款全體銀行核貸件數達6萬8488件，核貸金額為68.46億元。而若以公、民營銀行來看，公股銀行目前核貸件數達5萬2499萬件，比起民營銀行的1萬5989件多出許多。

以個別銀行來看，目前以一銀核貸件數最多達1.6萬件，其次是合庫銀1.1萬件，第三是華南銀1萬多件；去年核貸件數第一名的中信銀，因昨天網站當機幾個小時，核貸件數目前排第四名為9752件，但仍是民營銀行中核貸件數最多的銀行。

一銀表示，昨晚已有近3600名線上申辦的客戶於24小時內核貸，截至今天中午核保件數約1.6萬件。去年透過分行辦理勞工紓困貸款的進件量占比約8成，今年在政府積極宣導下，加上民眾自發性採線上申辦，目前線上進件量占比超過95%，也就是分行進件量不到5%，超乎預期。

一銀也表示，昨晚即針對首批獲核保近3600筆勞工紓困貸款，透過系統自動化進行撥款。線上申貸對象除既有客戶外，非一銀客戶亦可線上辦理，並做到系統「線上申貸」、「線上對保」、「自動徵審」、「整批送保」及「自動撥貸」，分行同仁完全不需要介入手工處理，也因此能快速處理在受理申貸後24小時內完成撥款。