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想改抱美元？5月人民幣存款餘額連三減 探6個月低點

經濟日報 / 記者楊筱筠 ∕ 台北即時報導

中央銀行公布5月人民幣存款餘額2380.36億人民幣，寫6個月以來低點，並連續三個月減少，月減10.76億人民幣。央行官員解釋，5月人民幣存款餘額減少，主因為外匯指定銀行（DBU）人民幣存款月減12.85億人民幣，包括個人戶、法人戶全數減碼人民幣存款，與人民幣匯率近期走高表現大相逕庭。

央行官員解釋，法人戶減少原因，為人民幣貨款轉為新台幣，不排除上市櫃公司因應股利發放，將人民幣轉為新台幣。至於個人戶減少原因，推估應該與投資人手握人民幣定存到期，資金暫時停泊在活存上，反映投資人可能因應新台幣走強，持續尋找投資標的中，例如未來可能走升的美元。反映在DBU人民幣存款中，可發現定存減少、活存增加。

不過，人民幣仍是台灣投資人相對擁抱的主流貨幣之一，國內仍有不少銀行針對人民幣牌告利率提出高利。央行資料顯示，至今天為止，人民幣各天期最高牌告利率中，分別為：1個月期永豐銀 3.05%、3個月北富銀2.08％，6個月永豐銀2.4％、9 個月日盛銀1.8％，1年期台中商銀的2.3％。

中銀台北公布最新牌告利率，1 個月為1.93％、3個月期2.08％、6個月期 2.24％、9個月期 2.42％、1年期2.44％，央行說明，1 個月、3 個月期略為上調，6個月、9個月、一年期利率下調0.06到0.16 個百分點不等，顯示長天期資金狀況較寬鬆，短天期資金狀況較為吃緊。

人民幣匯率 新台幣

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