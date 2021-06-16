聯準會會議結論前 新台幣今貶3.9分收27.691元

美國聯準會（Fed）公布政策會議預期前夕，市場資金信心鬆動，今（16）日台北股匯市上演同步下挫。新台幣今日以貶值3.9分收在27.691元，連續兩個交易日走跌，台北與元太外匯經紀公司總成交量擴大至15.09億美元。

新台幣今日開盤價為27.657元，早盤最高升至27.628、僅升值2.4分，午盤後風雲變色，外商銀、壽險加入買美元行列，大勝出口商拋匯力道，美元反向升值，新台幣走貶，最低貶至27.697元、貶值4.5分。

匯銀人士指出，前一波美國聯準會會議結論宣布前，壽險、投信也同步展現看多美元舉動，顯示市場高度關心美國聯準會會議內容，資金改先往美元靠攏。

不過，台灣央行理監事會議也將在明（17）日登場，市場多半預料，台灣本土疫情已經有趨緩趨勢，預期央行此次應也會維持利率不變，在台灣出口表現依舊佳、出口商拋匯力道仍偏強前提下，預期新台幣不至於出現大幅走跌，應會區間震盪。