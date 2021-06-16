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疫情嚴峻 全國農業金庫為員工加保醫療防疫保險

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導

新冠肺炎疫情嚴峻，全國農業金庫表示，除為每位員工投保團體傷害險外，從5月起陸續增加團體醫療保險、防疫保險與疫苗保險，減少員工和家庭生活的後顧之憂，建構較為完整的保障機制。

全國農業金庫表示，全面配合中央疫情指揮中心的防疫措施，實施異地辦公、人流管控以降低染疫風險，用心守護同仁的健康之外，更為每位員工增加投保多樣化保險，保費皆由公司全數負擔。

全國農業金庫說，除為員工增加各項保護和保障措施之外，並調高員工福利金、提升薪資等各項福利措施，去年調高全體員工薪資平均3.89%，最高調薪6.87%，職等越低，調幅越多，期望更多人才加入全國農業金庫的行列。

全國農業金庫表示，為提供防疫保單與疫苗保險商品給農漁民，全國農業金庫子公司農金保經公司與簽約的農漁會，提供銷售合作公司的防疫保單服務，特別是山區、海邊或離島地區等偏鄉的保戶，都可以在300多家農漁會1100多個服務據點購買防疫相關保險商品，希望必要時，能有效減輕農漁民的經濟負擔。

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