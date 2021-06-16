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疫情升溫 合庫銀董座雷仲達指示全國分行主動關懷客戶

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

自今（110）年5月中旬起國內新冠肺炎疫情升溫至全面三級警戒，對國人健康、國內企業經營及經濟活動皆影響重大，為配合政府推動紓困4.0政策，合作金庫銀行董事長雷仲達於第一時間指示全國270家營業單位應主動電話聯繫關懷客戶，對受疫情影響發生營運困難或舊貸案件需展期者，依其實際需求為主要考量，善用政府各部會、央行轉融通及合庫自辦之各項紓困貸款專案，提供最迅速確實之融資服務。

為維護良好客戶關係，持續協助企業度過難關，合庫製作企業紓困電話關懷提問及EDM（內有QR Code可供客戶連結合庫官網抗疫紓困專區及線上申貸平台）以供營業單位使用。客戶可透過線上申貸平台「微企合ｅ貸」申請紓困，填妥簡易基本資料送出後，即有專人聯繫服務，另為提供最即時的金融服務，合庫備有諮詢專線，全國各分行亦設置專責受理窗口，民眾可事先電話諮詢；客戶若不熟悉線上申請，亦可事先與就近或已往來分行預約後再前往辦理，以做好人潮分流控管、減少非必要接觸及節省客戶等候時間。

疫情期間合庫各營業單位視情況採分流異地辦公，對於既有企業客戶得透過線上、郵寄或傳真受理，以減少客戶來行，降低群聚染疫風險，而對於需臨櫃對保者，亦做好必要之防疫措施，務必從寬、從優、從速盡力協助客戶辦理紓困，合庫將確保各營業單位皆熟稔專案內容及具備良好的服務態度。

員工是合庫最重要的資產，合庫董事長及總經理已於日前發出感謝函，謝謝全體員工的辛勞付出；合庫不僅實施優於法令規定及同業的14天有薪防疫照顧假、有薪疫苗接種假、接種疫苗全額補助及篩檢補助等福利措施，更為員工投保防疫險及COVID-19疫苗接種險，內容包含住院日額保險金、關懷保險金、隔離費用保險金及COVID-19疫苗接種後14日內發生接種不良情事之保障，保費全數由公司負擔，此舉將更加保障員工健康安全，提升合庫整體防疫實力。

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