618購物節開跑 發卡銀行回饋衝破13%

618網路購物節即將登場，各家電商平台趁勢搶推優惠搏吸睛，發卡銀行也加入戰局、力拚在疫情中創造經濟奇蹟，包括國泰、聯邦、合庫及兆豐等銀行都紛紛祭出刷卡優惠。

起源自京東商城周年慶的618購物節，近年來聲勢逼人，幾近快與雙11光棍節齊名，台灣許多電商平台相準商機，也會趁勢搭上話題，在年中推出下殺優惠搶客，尤其目前疫情尚未降溫，許多民眾轉向在線上購物搞定生活所需，加上居家上班上課連帶讓不少3C商品炙手可熱，正好可以趁618網購節入手，以划算價格買一波。

以兆豐銀行為例，此次與5大知名網購平台合作，包括momo、PChome 、蝦皮、Yahoo購物及東森購物，除提供滿額回饋外，指定檔期刷兆豐卡回饋率還能衝破10%，倘若再搭配兆豐網購明星卡「e秒刷」，國內不限網購平台又能再賺最高3%，等於總回饋率可以一舉衝到13.3%，網購族可多加利用。

兆豐銀行表示，本次推出的618網購活動檔期涵蓋整個6月，考量疫情期間民眾可能有資金調度需求，因此特別在五大網購平台推出單筆分期滿額就能獲贈最高千元刷卡金的優惠，如全月單筆分期滿5,000元送400元、滿1.2萬元則可獲贈1,000元，指定期間單筆分期滿6,000元送618元，等於回饋率超過10%，適合希望降低付款壓力的民眾，只要完成登錄，限量刷卡金都能輕鬆入袋。

至於小額消費，兆豐表示，可參加網購卡友日活動，每周一在PChome單筆刷1,288元登錄就送100元刷卡金；每周二在momo單筆刷2,000元就送120元。