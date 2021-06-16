元大銀行線上服務零距離 e手掌握金融新生活

元大銀行積極響應國家推動充滿創新、發展永續及落實普惠金融等政策目標，持續將創新的金融科技專利落實應用於各項系統平台，全面提升數位通路的客戶體驗，拓展場景金融不遺餘力，為使數位科技無縫接軌客戶日常生活，除了不斷強化既有產品線的虛實整合，並在全行數位轉型升級的目標下優化系統平台各項流程，操作上更為平易近人，讓金融商品交易更為簡便容易，達到以金融科技實現普惠金融之目標。

鑒於嚴重特殊傳染性肺炎疫情三級警戒期間，公司、學校採取居家辦公或遠距教學等防疫策略，為保護民眾健康、減少外出、避免群聚並保持社交安全距離，貼心的宅服務成為疫情期間民眾首選，而金融需求就交給手機裡的行動銀行APP，e手掌握金融新生活。元大銀行為鼓勵客戶多加使用數位金融服務，提供下列多項優惠，讓民眾在疫情期間用錢放心、理財安心，金融營運不中斷，提供客戶關懷。

一、數位通路轉帳/換匯優惠:

(一)疫情期間警戒第三級以上，透過元大網路銀行、行動銀行辦理跨行轉帳交易，手續費用全數免收。

(二)自即日起至2021年12月31日止，客戶於自動化換匯通路進行外幣匯率優惠交易，不限交易金額，可享有最佳優惠匯率，依幣別最高可達優惠減碼8分。

二、降載現金使用，行動支付享優惠:

(一)自即日起至2021年8月31日止，於元大行動銀行首次完成「手機門號收款設定」以及「手機門號成功轉帳2筆以上(含)」，即有機會獲得新臺幣30元回饋金(限量)，另可獲得「AirPods Max / GoPro HERO9 Black / Insta360 ONE X2」抽獎機會，轉出次數愈多，中獎機會愈大。

(二)自即日起至2021年12月31日止，至元大行動銀行APP完成綁定元大銀行金融卡(帳戶)且首次使用「台灣Pay QR Code」掃碼完成指定任2筆交易，即有機會獲得回饋金新臺幣100元(限量)。

三、投資市場震盪，居家也能安心理財：

(一)自即日起至2021年6月30日止，於元大e櫃檯完成線上開立信託帳戶，即有機會獲得LINE Pay Money儲值金新臺幣100元(限量)。

(二)自即日起至2021年6月30日止，線上申購優質基金定期定額最高可享終身零手續費優惠。

(三)疫情突襲，民眾居家理財需求不減，投資市場震盪，元大銀行基金投資理財彈性多元，客戶可依自身的資金配置及投資屬性進行調整，包含基金單筆、定期定額與定期不定額等投資方式，優質基金新臺幣百元即可投資，並可搭配日日扣、週週扣服務，分散投資風險。

這波疫情來得又快又猛，徹底改變民眾日常的支付習慣，元大銀行踐行金融科技發展路徑，積極拓展客戶需要的、想要的各種數位金融服務，從客戶的角度出發，客戶需求在哪裡，就陪著客戶到哪裡。時值疫情嚴峻期間，體驗元大銀行提供「線下零接觸、線上零距離」數位金融服務。