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一銀「e-First智能理財」免收平台管理費 優惠延至年底

經濟日報 / 記者陳芝瑄／台北即時報導

國內疫情三級警戒持續，各家銀行因應防疫紛紛推出無接觸金融服務，為讓民眾在家善用數位線上功能就能輕鬆投資理財，第一銀行今（15）日宣布「e-First智能理財」平台管理費免收優惠將延長至年底。

第一銀行「e-First智能理財」主打提供專屬於高資產客戶的高端理財建議服務，僅收取年費率0.88%的平台管理費，並不須付出高昂的成本就能輕鬆投資，平台自去年10月推出至5月底已吸引近2萬名客戶投入，投資金額約有3億元，原預定6月30日前免收平台管理費，不過第一銀行鼓勵疫情期間宅在家輕鬆理財，免收平台管理費的優惠活動也延長到12月31日。

該平台為第一銀行與晨星公司（Morningstar）合作推出，為運用大數據技術的晨星演算法，結合AI及投研團隊，運用資本市場假設、策略性資產配置及財富管理預測，同時納入超過300位專家的研究分析，並搭配第一銀行架上的基金，計算各資產的報酬與風險，提供客戶合適的投資組合建議。

該平台目前提供六種投資計畫，包括子女教育基金、購屋頭期款、旅遊基金、樂活退休計畫、就是想存一筆錢及樂齡退休月月領，投資人不須親臨分行辦理，只要透過線上操作，選擇定期定額或單筆投資的方式，金額分別為3,000元和3萬元，就可以享有高資產客戶的專業投資建議服務。

「e-First智能理財」投資只要先依自身需求選擇適合的投資計畫，並填寫簡易的問卷，評估投資風險屬性後，就能獲得客製化投資組合建議，該平台除操作簡易、全年監控投資績效，若遇重大金融事件，會提供再平衡建議通知，協助應對市場波動。

第一銀行 晨星

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