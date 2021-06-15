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視訊投保時代來了 金管會准首家壽險試辦
近期國內疫情嚴峻，金管會保險局5月25日緊急開放暫行措施，讓保險的親晤親簽可以透過視訊錄音錄影完成，同時也透露，未來視訊投保將成為常態化。金管會今正式核准國泰人壽試辦遠距視訊投保，成為國內首家可進行視訊遠距投保的保險公司。
試辦的視訊投保與現行保險局開放的暫行措施有何不同？國壽表示，暫行措施開放的視訊投保，是業務員以LINE或其他視訊工具，自行保存影像或上傳公司系統，民眾還是要在紙本要保書上簽名，透過LINE或E-mail拍照回傳，等疫情過後保險公司再收回紙本。
而國壽試辦的視訊投保，在試辦期間，民眾只要一台手機透過國泰人壽App結合視訊連結，就能在App上直接檢視要保文件，並以電子簽名技術完成簽署後，不用額外傳送電子檔更無須列印紙本文件，影像資訊會自動加密回傳。與過去最大的不同就在於資料不落地，保戶無須擔心個資安全問題，業務員後續也不用上傳眾多文件及影像檔案，讓客戶零接觸、零落地、零紙本就能完成投保。
國泰人壽總經理劉上旗表示，5月25日開放的暫行原則，上線三週以來，已有超過8000件新契約透過遠距完成投保，為業界最多，但同時也注意到遠距服務仍有影像檔案上傳、有些紙本需要印出等痛點，需透過法令允許才能更符合使用者體驗，因此申請試辦。除考量疫情對於保險業界業務推展的衝擊，也是站在民眾角度來思考，提供一個更智能化、人性化的解決方案。
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