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全台最大五金修繕專業賣場 今上櫃申請過關

經濟日報 / 記者蔡靜紋／台北即時報導

號稱「全台最大五金修繕專業賣場」的振宇五金，今（15）日通過櫃買中心審議通過上櫃申請案，推薦證券商是元大證券、富邦證券及第一金證券

據振宇五金官網顯示，該公司1977年創立五金批發倉儲，目前全台已有多家直營連鎖門市，以「專業五金在振宇 品質保證又便宜」的理念來服務顧客、回饋社會。

櫃買中心表示，振宇五金主要從事專業五金商品之零售及批發業務，董事長為曾善，申請時資本額1億7,268萬元；2020年合併營業收入為15億8,283萬元，稅後淨利為1億又71萬元，每股盈餘為6.09元；2021年第1季合併營業收入為4億1,502萬元，稅後淨利為3,162萬元，每股盈餘為1.83元。

櫃買中心 第一金證券 證券商

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