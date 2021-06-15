公債標售遜於預期 原因和交易員居家辦公有關

國內疫情嚴峻，衝擊債市交易。中央銀行今（15）日標售2年期公債250億元，得標利率落於0.17%，高於市場預期的0.15%；券商主管表示，公債標售結果差強人意，主要是新冠肺炎疫情嚴峻，許多債券交易員都在居家辦公、參與標售並不積極所致。

一名銀行財務主管說，今日2年債標售，投標倍數高達2.46倍、顯示銀行仍有資金去化壓力，另外，2年期公債得標利率0.17%，較央行先前標售的2年期定存單利率0.196%略低，代表銀行對2年期公債仍有一定需求，對本期公債標售結果應中性看待。

央行統計顯示，本期2年公債標售，銀行業得標79.6%，證券業得標17.2%，票券業得標3.2%。

券商主管說，受到疫情影響，債券交易員參與標售態度轉為保守，因為居家辦公，不方便處理公債交割等後續事宜，導致債市觀望氣氛濃厚、市場交易冷颼颼。