藏富於民！我國際投資部位創三高 穩居全球第5大債權國

台灣「藏富於民」，對外淨資產規模續創歷史新高。中央銀行今（15）日公布，去年國際投資的淨資產部位達1兆3,714.2億美元、締造新猷，較前年底增加232.5億美元或1.7%，蟬聯全球第五大淨債權國。

央行資料顯示，去年底全球前五大淨債權國依序為日本、德國、香港、中國大陸與台灣，與前年底相較，香港一舉「超車」中國大陸，由「老五」變「老四」。

央行經研處行務委員曹體仁指出，去年底，我國對外資產總額計2兆4,920.6億美元，創歷史新高，較前年底增加2,361.5億美元或10.5%，主要是國內保險公司持有國外債券增加。

對外負債方面，去年底為1兆1,206.4億美元，同步寫下新高紀錄，並較前年底增加2,129億美元或23.5%，主要是外資所持有的台灣股票價格上揚所致。

去年底我國對外資產高於負債，兩相互抵後，國際投資淨資產部位達1兆3,714.2億美元，續創新高，蟬聯全球第五大淨債權國。

央行官員解釋，國人對外資產飆高，除增持海外有價證券因素外，也反映全球股市、債市價格上漲因素；在對外負債部分，外資去年雖然減持台股，但因台股股價上漲，加上外資握有股票集中在MSCI成分股與電子股，而MSCI台灣指數去年上漲37.2％，使台灣對外負債同步寫下歷史新高紀錄。

至於香港對外淨資產排名超前中國大陸，央行官員解釋，主要是香港國外資產的證券投資占比高達35.4%，中國大陸對外證券投資僅占10.3%，全球股價上漲的價格因素，使香港對外資產增加的助力較中國大陸更多，加上去年香港恆生指數下跌3.4%，外人持有香港股票的價格下滑，使香港對外負債金額減少，對外資產增加、對外負債減少，一增一減間，促使香港淨資產部位增加較多。

央行公布去年底排名前段班的淨債權國，對外淨資產金額多數較前年底增加，央行官員解釋，去年全球中央銀行貫徹量化寬鬆政策，主要國家的股價多數大漲，價格因素，會使各國對外資產部位水漲船高。