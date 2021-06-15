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外資買台股午後卻匯出 新台幣貶2.1分收27.652元

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

外資今（15）日大買台股，激勵股價指數收盤大漲逾百點，但匯銀主管觀察到，早盤匯入的外資，午後因美元轉強操作方向丕變、轉為匯出，使台北股匯走勢脫鉤，新台幣匯率今日貶值2.1分，以27.652元作收，終止連二升，總成交量14.565億美元。

央行統計顯示，美元指數今日上漲0.37%，主要亞幣對美元走勢全盤皆墨，其中新台幣貶值0.08%，貶幅為人民幣0.16%的一半，台灣主要貿易對手國韓元以及日圓均貶值0.56%。

今年以來，新台幣持續站穩「最強亞幣」寶座，累計升值3.1%，超前人民幣升幅2.16%。

其他主要亞幣像是日圓、韓元與星元今年以來均為貶值，淪為「最弱亞幣」的日圓重貶6.3%，韓元貶值2.75%，星元貶值0.36%。

匯銀主管指出，外資今日早盤匯入，加上出口商進場拋匯，激勵新台幣匯率升值，盤中最高升抵27.615元，小幅升值1.6分，但午後外資轉為匯出，促使新台幣匯率由升翻貶，估計美國聯準會利率決策出爐前，市場將維持觀望。

匯銀主管指出，「本周有許多重頭戲要登場，像是美國聯準會和台灣央行利率會議，在決策出爐前，市場交易略為縮手，預料新台幣匯率將維持區間盤整格局。」

觀察海外無本金交割遠期外匯市場（NDF）報價，1個月期目標價維持在27.57元附近，顯示海外法人對新台幣匯率後市暫無明顯預期。

匯銀主管分析，先前新台幣升抵27.5元大關前，中央銀行便進場調節，除非外資大舉湧入、衝撞此一關卡，否則27.5元為目前新台幣匯率的「天花板」價、暫時不易升破。

由於台灣出口表現亮眼，出口廠商手中握有大量的美元等著去化，一旦外資轉為匯入、出口商賣壓出籠，新台幣匯率仍有升值壓力。

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