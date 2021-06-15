金管會：氣候變遷風險 上市櫃年報明年需量化揭露

國際綠天鵝會議6月初登場，達成共識將要求全球企業標準化揭露氣候變遷風險，金管會跟上國際趨勢腳步。證期局副局長蔡麗玲今（15）日下午正式宣布，所有上市櫃與公開發行公司，需在年報揭露面對氣候變遷的潛在風險、因應措施及溫室氣體盤查等資訊，且需提供量化、可具體比較資訊，指引年底前出爐，明年正式上路，股東會前公布年報時就得揭露。

此外，近來投信基金頻頻發行以環境社會公司治理（ESG）為主題的基金，為禁投信「漂綠」，實際投資標的並沒有遵守ESG主題投資成份股需達至少六成以上的規定等。蔡麗玲說，近期參考香港主管機關對投信基金ESG資訊揭露規範，2021年7月底前推出我國版的「資訊揭露事項審查監理原則」，規範ESG基金資訊揭露共同格式，加強基金公開說明書在ESG投資方針揭露事項之完整性。

蔡麗玲說，截至2021年4月底止，國內投信已有25檔ESG公司治理、綠色環保相關的基金，規模達1,215億元。舊基金若不符合新規範的話就要調整，而新基金必須符合新規範，目前投信投顧公會、集保設有基金資訊觀察站，未來會設ESG專區，有利投資人識別，必須要符合新規的基金才能被列入專區內，若有缺失者會要求改善，若是重大的情節的才會處份。

法國央行總裁暨歐洲央行(ECB)管理委員會委員Francois Villeroy de Galhau今年6月初受訪時表示，一項即將達成的全球協議將要求所有上市公司以標準化方式披露它們所面臨的氣候變化風險。Villeroy指出，政府與央行官員之間就新氣候風險揭露規定進行談判、進展比預期還要快，今年11月在蘇格蘭格拉斯哥舉行的第26屆聯合國氣候變化大會可望敲定國際框架，強制性的適當披露應該是協議的第一步。

蔡麗玲指出，過去公發公司揭露ESG只有「文字性」描述，難比較，未來要有具體量化資訊，最快2022年年報就要揭露2021年狀況。藉以引導公司揭露較為重要之環境及社會議題，如在環境方面，揭露碳排放、用水量、廢棄物等量化資訊；在社會方面，揭露職業安全（如職災數據）、職場多元化與平等（如女性職員及高階主管之佔比）等更為具體明確及量化之內容，以實踐企業永續發展之目標。