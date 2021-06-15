陸最新反洗錢法草案 會計師分析三大重點

近期中國大陸人民銀行公佈《中華人民共和國反洗錢法》最新修訂草案的公開徵求意見稿，勤業眾信聯合會計師事務所今（15）日表示，本次草案共有三大重點，包括擴大反洗錢的定義、下放調查權以提升效率，並新增許多單位和個人配合反洗錢工作的配合義務。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部會計師徐曉婷表示，草案第一項重點在於擴大反洗錢涵蓋範圍，現行反洗錢法係配合大陸《刑法》第191條，僅將七類犯罪列為反洗錢的預防與監管對象。

徐曉婷表示，然而草案刪除了前述七類犯罪的列舉，而概括性的將「掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質」列為反洗錢的管理對象，意即擴大了反洗錢的涵蓋範圍，便於與國際反洗錢監管規定接軌及合作。

第二項重點為下放調查權，徐曉婷指出，草案將反洗錢的調查機構自「省」一級派出機構，下放為設區的「市」一級以上的派出機構。換言之，有權對反洗錢行為進行調查的主體將倍數增加，大大提升反洗錢監測工作的效率。

第三項重點，在於增加民間的反洗錢義務與責任，徐曉婷表示，現行的反洗錢法，是針對大額交易和可疑交易的報告制度，此類報告義務主要是由金融機構與特定非金融機構執行，不涉及一般的單位與個人。

不過在本次草案修訂之後，徐曉婷指出，民間單位和個人必須配合金融機構和特定非金融機構的盡職調查、配合反洗錢調查、履行巨額現金收付申報工作，一旦企業或個人發生商品購銷或服務提供等交易，若不是通過金融機構，而是以現金方式進行大額收付，該企業或個人應當向中國大陸反洗錢監測分析中心進行報告。

徐曉婷表示，草案當中也明訂，任何單位和個人不得採取拆分現金交易等方式，規避巨額現金收付申報義務；單位和個人對涉及恐怖主義、制裁的名單主體應採取特別預防措施；不得為洗錢等違法犯罪活動提供便利。

徐曉婷提醒，大陸台商在面對金融機構執行反洗錢工作時，常以消極不配合的方式應對，但未來若違反規定，將被金融機構限制交易、處以罰款，並將相關行政處罰資訊納入金融信用資訊基礎資料庫，建議台商企業重新檢視當前的投資模式、營運交易、資金往來、不動產持有方式等各個層面，避免新法上路猝不及防。