和泰產險推出全新防疫保單 與企業「和力防疫」

隨著三級警戒戰線拉長，許多企業亦陸續提升防疫措施，為確保持續營運，除了在硬體方面繼續實施居家辦公減少人流、定期環境清潔消毒外，也開始加強個人防護力，例如幫員工投保防疫保單、鼓勵員工接種疫苗等，不僅照顧員工健康，也強化職場安全，提供消費者安心的消費環境。

和泰產險力挺企業主、好老闆，推出全新防疫保單「和力防疫」企業專案，當員工接獲衛生主管機關開立之隔離通知書，即可申請隔離費用補償保險金，如不幸確診就醫住院，則可申請法定傳染病住院日額保險金、入住負壓隔病房或加護病房日額加倍給付、確診補償保險金一次給付，補充勞健保不足的部分，讓員工無後顧之憂。

在這樣嚴峻的時刻，和泰產險與企業齊心共體時艱，和力防疫2.0企業專案基本計畫一每人保費僅須516元。

許多企業也鼓勵員工接種疫苗，減少染疫風險，現在即可預先部署，升級計畫三增加疫苗險保障，讓員工安心接種疫苗，每人每天保費只要2元多，防疫保障更全面。

如企業有其他保額或預算考量，和泰產險可提供專業建議，為企業主做完善的風險規畫，並因應企業目前多採居家辦公模式，當企業幫100人以上的員工集體投保、加保時，可採用集體造冊、減少紙本作業的便利投保措施，簡化人資單位的人工作業負擔。

萬一員工有理賠需求，可逕至和泰產險官網下載理賠申請書後，檢附相關文件E-Mail至理賠快捷中心報案信箱，將由專人快速處理防疫保單理賠事宜。

近日新冠肺炎確診人數雖略有下降，但全台合計每日確診人數仍是破百件，且各縣市皆有群聚傳染的情形，匡列居家隔離之人數也持續增加，全民防疫不可鬆懈，和泰產險做好準備與企業、民眾合力防疫，帶給社會安定的力量，一起共度難關。