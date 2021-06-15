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無密碼時代來臨 金管會組121家金融FIDO聯盟Q4試辦

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

無密碼時代即將來臨！新冠疫情加速數位金融服務需求大增，金管會今（15）日宣布，與聯徵中心、財金公司等共同籌組的「金融行動身分識別（FIDO）聯盟」 正式成立，包括國泰金、中信金、玉山金等金控、銀行、保險、證券等共計121家金融機構宣布加入，第4季將由銀行先啟動試辦。未來民眾只要用手機上的指紋、臉部等生物辨識或行動身份認證，就可在一家登錄，跨行或跨業別交易服務，相當方便。

金管會綜規處處長林志憲今晚表示，數位金融服務因疫情而更顯重要，尤其金融服務身分識別無實體化及行動化是民眾進入數位金融的第一步。為建立金融FIDO標準化機制，金管會自去年下半年起，即與聯徵中心、財金公司、共創平台數據治理組、銀行公會等研商，初步規畫與分工今（15）日出爐。

其中分工方面，決定由聯徵中心任聯盟召集人，與聯盟成員研商FIDO功能、管理機制、開發及運作方式等。由財金公司協助制定技術規格標準等事宜。截至5月31日，已有121家機構參與聯盟，預計今年第4季啟動試辦。

林志憲說，聯盟成員目前包括6家金控（公民營都有），還有35家銀行、28家證券期貨。

保險方面，則有17家壽險、14家產險公司，另外基層金融2家與其他10家，不過林志憲說，後續預料會有更多金融機構加入。

初期開發採集中式開發手機身分識別APP，導入FIDO標準，綁定晶片金融卡等，以提供跨機構身分識別功能。各機構仍保有自行開發及各自洽談跨機構身分識別合作之選擇權。

該聯盟後續將依規劃研議綁定之信物、生物辨識範圍並共同開發手機身分識別APP等，並就不同業別所涉及之交易研議具體應用標準與規範。未來金管會將依業者申請業務試辦之結果，調整相關的法令或自律規範，於有具體成果時盡速分享各界知悉，預計今年第4季啟動試辦。

金管會 數位金融

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