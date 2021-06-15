專家：市場靜待FOMC會議 人民幣匯率狹幅波動

交通銀行台北分行今(15)日發表人民幣周評指出，第13屆陸家嘴論壇上周於上海舉行，中國人民銀行行長易綱發表對於經濟及政策面的看法：從各大經濟體近期的通膨數據增速紛紛創高，甚至為2008年以來的新高來看，目前全球通膨水準上升已成為事實，不過對長期通膨是否持續仍存在著分歧。

交通銀行並提醒，在各國疫情反覆、經濟回溫及政策面等都不確定性的情況下，仍須小心通膨壓力。同時也提到中國的利率水準當前仍整體適中，較其他主要經濟體稍高，又低於發展中及新興國家。人行持續致力於平穩的貨幣政策為首要目標，注重跨周期的供求平衡，把控好政策的力度與節奏，以維持中國經濟合理運行。

回到貨幣市場，上周資金面並無太大的波動，大多呈現早盤保守但午盤後轉為寬鬆的態勢。短天期流動性境內仍較境外緊張，Shibor隔夜報價有所回落但仍守於2%上下，而CNH Hibor O/N則在1.31-1.61%的低檔區間； Shibor 1個月到1年期維持在2.38%至2.88%之間，價格明顯持穩；境外人民幣長端利率則因USDCNH 換匯交易長天期買盤拉抬帶動而微幅走揚，整條利率曲線較為陡峭，1年期Hibor報價也一度回到3.0%略高價位。

雖人行維持流動性平穩適中的方向不變，隨時序進入六月中，金融機構存款準備金上調、人民幣2,000億元MLF到期、下旬繳稅、財政支出、跨季因素等緊縮因子逐步浮現，資金充裕態勢逐步收斂，供需波動將越趨加劇。

市場上周情緒平穩，儘管美國公布5月CPI年增速大幅走高5%，寫下08年以來新頁；而中國五月PPI年增亦攀高9.0% 以及CPI 年增1.3%。市場視通膨預期為比實際通膨更重要，各國通膨增速在去年低基期效應消除下將階段性見頂，下季可望逐步回歸常態的均值。

未來通膨預期增速的擔憂將有所減緩，市場偏好順從聯準會，這也讓近期美債調整速度加快且幅度不小，指標10年公債殖利率更從1.582%震盪下行跌破到1.462%，為1年最大周跌幅。不但2年期與10年期美債利差縮窄128BP為2月以來最小，而10年債殖利率與抗通膨債(TIPS)的利差2.32%觸及二個月低位，都支持了市場對於未來通膨預期降溫的看法。

美指隨美股及美債走揚而徘徊90之上，人民幣則因市場等待FOMC會議的觀望態勢濃厚，續於窄幅區間整理。CFETS公告在岸人民幣(USDCNY)中間價收於6.3856兌1美元，整周小升107點; 離岸人民幣(USDCNH)則在尾盤由升轉貶，6.4054元較前一日走低0.31%。

在通膨數據高漲之下，美仍股債齊揚，乃美元流動性過於氾濫所致。關注本周FOMC會議對於通膨、經濟、就業數據及縮減購債時間表的說法外，仍存在微調超額準備金及隔夜逆回購利率政策先行的可能性。