爸媽幫你保的可能不夠 職場新鮮人必備四張保單

新冠肺炎疫情仍呈嚴峻形勢，衝擊各行各業，但各大專院校畢業生陸續揮別校園，準備投入職場，社會新鮮人剛踏入職場，薪資未達到預期標準，對於薪水花費的比例掌握度也不夠高，容易成為月光族，保險專家建議，新鮮人應妥善運用每一分錢，可從實支實付醫療險、意外險及意外醫療險 、長照險、投資型壽險四要點進行規畫。

剛踏入社會的年輕世代多半沒有親身投保經驗，過去以父母協助投保為主 。也因如此，全球人壽建議，首先要檢視自身是否有實支實付醫療險及保險額度是否足夠，實支實付醫療險能填補住院時健保不給付的自費醫療項目支出。

第二，必備意外險及意外醫療險。社會新鮮人剛開始工作在外奔波的機會較高，發生意外的風險也相對提升，擁有低保費高保障的意外險是不可或缺的保障。另外，年輕世代的父母過去可能已曾協助投保住院醫療險，但適度投保意外醫療險，當發生意外事故傷害，不僅能補強所需的醫療費用 ，同時也能填補不需住院但需接受治療的醫療花費。

第三，增加長期照顧險，轉嫁長期照顧風險。許多人誤以為老人才需要投保長照險，但事實上照顧需求不只有老人家才需要。根據最新道安資訊統計109年交通事故中，18-24歲受傷人數佔臺灣全年度交通意外27%，交通意外可能讓健康的青年人需要被照顧，這段時間不僅無法外出工作，更必須負擔照顧期間所需費用，因此新鮮人也要未雨綢繆將長照險列入需求清單。

最後，社會新鮮人因為年輕，通常覺得壽險跟自己距離遙遠，再加預算有限，因此可能選擇忽略壽險規畫。但事事難預料，在人生打拼期，想要強而有力的後盾，完整保險規劃不能少，全球人壽建議，新鮮人經濟基礎尚未穩固的階段，要先求保障再求投資，因此更適合選擇投保投資型壽險，透過保費、保額能彈性調整的商品特性，讓初入社會的新鮮人在預算有限下，能兼顧投資與保障的雙重目的，不僅享有參與投資的機會，也能給自己及家人一份保障。

全球人壽表示，預算有限的新鮮人也可依照實際需求與能力規劃相關保障 ，例如以投資型壽險為核心主約搭配上實支實付、意外險、長照險等附約，將剛出社會的新鮮人保險缺口一次補足。考量到新鮮人還在事業磨合期，投資型壽險主約能夠提供彈性的繳費空間，而一年期附約也可隨時變動調整，方便新鮮人做預算上的規畫。