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滙豐雙北3家分行縮短營業時間 花旗卻恢復台北2家分行

經濟日報 / 記者楊筱筠／即時報導

外銀分行營業時間出現變化。滙豐銀宣布，上周五（11）日開始，雙北三家分行，包含古亭分行、新北的板橋分行與新板分行縮減營業時間兩個小時，關門時間從下午3點半提早至下午1點半。

滙豐銀指出，主因為考量本土新冠肺炎疫情，考量各地營業場所員工安全、客戶權益維護及中央流行疫情指揮中心減少人員流動強化防疫措施等各項因素。

星展銀也已經有7家雙北分行，在6月7日開始，縮短營業時間兩個小時半，調整至早上9點到下午1點半。包含天母分行、新站分行、板橋分行、蘆洲分行、新莊分行、三重分行、新店分行。

但花旗銀卻宣布自今（15）日開始，恢復敦化分行、天母分行的營業時間，關門時間從下午1點半恢復到下午3點半，尚未恢復原先營業時間的分行，包括板橋分行、襄陽分行、永和分行。

疫情 肺炎 工安

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