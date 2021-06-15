股匯脫鉤 新台幣開盤貶值5.9分

新台幣今（15）日早盤以27.69元兌1美元，貶值5.9分開出；台股早盤以17,279.7點開高，新台幣早盤雖一度觸及27.63元兌1美元，升值0.1分，但早盤仍是呈現貶值，股匯表現脫鉤。

美股周一漲多跌少，道瓊工業指數下跌85.85點，收34,393.75點；標普500指數上漲7.71點，漲幅0.2%，收4,255.15點，再創歷史新高；那斯達克指數收高104.72點，漲幅0.7%，收14,174.14點；費城半導體指數漲1.4%。

美股周一僅道瓊工業指數收跌，台股今日早盤開高，指數一度衝達17,362.22點，股匯表現脫鉤，新台幣以貶值開出，開盤價位27.69元兌1美元，也是早盤低點，高點則曾短暫觸及27.63元兌1美元，升值0.1分。