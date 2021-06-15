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柏瑞投信 獲《財資》ESG基金管理投資人大獎

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

國際知名財經雜誌《財資》（The Asset）近日公布2021得獎名單，柏瑞投信於「ESG基金管理投資人」（ESG Fund Management and Investors Awards）類別，榮獲「編輯評審團三星獎」(Editors’TripleStar)的肯定。

《財資》給予柏瑞投信主要得獎理由如下：

1、儘管新冠疫情嚴峻，投資市場遭遇逆風，柏瑞仍致力於推動台灣ESG產品發展、並整合ESG因子到投資流程，展現資產管理業者的負責投資態度。

2、柏瑞持續不斷的產品創新能力，滿足當地投資人的資產配置需求，且於一年內在台灣推出兩檔ESG主題產品，贏得評審團一致的肯定。

ESG已成為全球最具影響力的投資趨勢，柏瑞投信2020年1月率先引進集團資源，發行境內首檔主動管理概念，採用「ESG因子+量化策略」的全球投資級債券基金---柏瑞ESG量化債券基金，投資符合E(環境保護)、S(社會責任)、G(公司治理)三大面向的企業債券，成為台灣ESG投資先行者。

本基金推出後受到市場歡迎，一成立的規模就突破百億，閉鎖期間雖然爆發新冠疫情，規模仍持續成長，截至2021年4月底規模更已翻倍來到235億，成為境內最大的投資等級債券基金*。

為全面掌握股債契機，柏瑞於2021年11月再度領先推出境內首檔ESG主題的多重資產基金---柏瑞ESG量化多重資產基金，再度受到投資人青睞，截至2021年4月底規模來到85億。

值得一提的是，《財資》2018年增設編輯評審團三星獎(Editors’Triple Star)把獎頒給了柏瑞特別股息收益基金，2020年又再頒予柏瑞投信最佳資產管理公司-新星獎(RisingStar)，2021柏瑞投信再以兩檔ESG基金第三度榮獲《財資》大獎肯定，展現柏瑞團隊持續在產品創新、ESG投資管理能力上的不斷努力與堅強實力。

債券 疫情

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